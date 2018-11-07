Депутати мають в першу чергу вирішувати, чи на своєму місці уряд

Від перекидання коштів бюджету з однієї витратної частини на іншу не збільшує розміри бюджету, тому треба зосередитися на економічному розвитку країни.

Про це в ефірі телеканалу "ЗІК" заявив лідер "Громадської сили" Загід Краснов.

"Я не розумію, коли збираються депутати Верховної Ради і обговорюють, який бюджет у нас в цьому році, і усі суперечки тільки навколо витратної частини бюджету. Це не правильно. Та в нас дефіцитний бюджет був завжди. Нам постійно не вистачає коштів. Ми постійно затикаємо діри, вирішуючи ті проблеми, які вже горять. Якщо подивитись реальні проблеми, які є в країні, дефіцит буде не 2,5%, а 100-300%. А депутати мають вирішувати тільки одне питання: уряд, який вони затвердили, топ-менеджери країни, справляються зі своїми завданнями? – сказав Загід Краснов. – Ми постійно критикуємо і говоримо, що бюджет не справляється з проблемами країни, сперечаємося про витратну частину, але ми не приділяємо достатньо уваги тому, чому така маленька дохідна частина. Навіть у тому бюджеті, який прийнятий сьогодні в першому читанні, ми не бачимо ніякого відображення присутності в країні стратегічного плану розвитку економіки країни".

Крім того, Загід Краснов назвав некоректними заяви представників влади про те, що країна потерпає тільки від кредитів, які були взяті за часів Януковича.

"У нас часто представники влади маніпулюють, кажучи про те, що ми сьогодні віддаємо борги "попередників", які набралися кредитів до 2013 року. Але я не розумію, чому ніхто не каже, куди поділися кредити, які брали з 2013 по 2018 рік. Куди вкладалися ці кошти – на розвиток економіки чи на проїдання? Якщо в розвиток, то я хочу побачити, де зростання показників в реальному секторі економіки. Немає цього, – зазначив Загід Краснов. – Крім того, як бізнесмен вважаю, що абсолютно неграмотно входити з точки зору, хто і скільки взяв кредитів. Давайте візьмемо два підприємства: одне на стадії банкрутства бере кредити і нічого не робить, продає своє майно на металобрухт. Інше підприємство бере кредити і будує нові потужності, розвивається, платить податки, створює нові робочі місця. Це ж різні речі. Тут питання в тому, чи кредити, які брали в той чи інший період, йшли на ріст економіки, чи ні. Треба прив’язувати об’єм кредиту до об’єму росту економіки. В цьому контексті про кредити ніхто не говорить. А це дуже важливо".