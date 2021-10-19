Дерибан об'єктів парламенту: з шафи Разумкова випали усі скелети

У Росії ще у 2017 році з'явилося відео з красномовною назвою "Він вам не Дімон" про Дмитра Медведєва. Розслідування тоді провів "Фонд боротьби з корупцією" Олексія Навального.

Там було все, що журналісти "накопали" на вічного "путінського посіпаку". Якщо коротко, то увесь фільм побудований на тому, що не варто сприймати людину лише по одежі.

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Поки ви вважаєте її веселою та розважливою, вона позаочі будує цілу корупційну імперію, яка складається з мережі благодійних організацій, оформлених на його довірених осіб.

Однак замість благодійності, гроші витрачали на будівництво й покупку розкішної нерухомості в Росії й за кордоном.

Скелети у шафі Разумкова

Російську історію пригадали, а тепер поговорімо й про нашого українського "Дімона". Звісно, до масштабів Медведєва йому далеко, але, як виявилося, й у нього є свої скелети у шафі.

Щойно Дмитро Разумков залишив кабінет спікера парламенту, вони звідти повипадали.



У Разумкова є свої скелети у шафі / Фото Getty Images

Поки ми з вами роздумували над тим, яка кішка пробігла між Дмитром Разумковим і Володимиром Зеленським, чому партія влади повстала проти першого номера цієї самої політсили й невже президенту справді так сильно не подобалася критика ексспікера, усе виявилося значно прозаїчніше.

Президент втомився слухати погляд, який не збігається з його власним? Я думаю, що так і це погано. Я без особистостей до Володимира Олександровича. Думаю, це погано, бо треба чути критику, вона повинна бути адекватна й конструктивна,

– заявив Разумков.

Просто увесь цей час ми не туди дивились. Знаєте, як під час виконання фокусу. Треба було не в очі цьому чарівнику зазирати й солодкі промови слухати про "доброе, светлое, вечное", а спостерігати за руками.

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Вони у цей самий час, як стверджують журналісти-розслідувачі, підтасовували документи про дерибан об'єктів парламенту.

Адмінбудівлю Ради виставили на продаж

Поки спікер дорікав президенту офшорами й прочитанням законів на власний розсуд, він сам "рильце своє в пушок не просто опустив, а нормально так занурив".

Мовиться про швидкий продаж адміністративного приміщення Верховної Ради, які апарат парламенту пустив з молотка не без допомоги Разумкова. Ну, як з молотка – виставив на дуже секретний аукціон, який відбувся просто перед Новим роком.

Лише задумайтесь – заявки на участь у ньому почали приймати о 18:00 годині 29 грудня, коли робочий день закінчився і всі стояли у передноворічних заторах.

Закінчили приймати їх 30 грудня, а конкурс призначили й провели за 10 хвилин після цього, тобто рівно о 15:00 годині того ж таки 30 грудня.



Адмінприміщення Верховної Ради виставили на продаж / Фото Getty Images

Вже 31 грудня договір уклали й у триповерхової адміністративної будівлі з'явився новий власник – фірма "Комфорт Буд Інвест", яка її у центрі столиці знесе й збудує там нову красиву "багаческу" з 15 поверхами.

Ну й до чого тут Разумков, запитаєте ви? А до того, що спікер парламенту, без прив'язки до прізвища, керує не лише засіданнями Верховної Ради, а й апаратом. Тож "прокрутити" це все без його безпосередньої участі неможливо.

Зараз хтось з вас подумає, що правильно зробили, продавши приміщення, адже для чого воно Верховній Раді. Однак ви уявіть, скільки може коштувати частина землі у центрі Києва, якщо провести конкурс через Prozorro.

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Думаю, охочих взяти у ньому участь було б більше ніж один, а отже й виручити за нього можна було до бюджету в десятки разів більше. Ймовірно, питання було не в грошах, а в тому, щоб "потрібним людям" дісталася ця ділянка.

Хто зноситиме будівлю

До речі, про конкретних людей. Реконструкцією, а точніше знесенням старої та побудовою нової нерухомості, за даними сайту "Наші гроші", займеться Андрій Вавриш.

Його вважають одним з найагресивніших київських забудовників.

Складно навіть уявити, скільки нулів у слові "дякую", яке фірма-забудовник сказала Разумкову.

Я тут пригадала один цікавий момент: подаючи декларацію за 2020 рік, Разумков записав туди 28-мільйонний борг, який йому віддали ще й готівкою. Збіг? Нехай кожен з вас сам відповість на це запитання.