Нардепу-зраднику Деркачу висунули звинувачення в США: йому загрожує до 30 років тюрми

Федеральний суд Східного округу Нью-Йорка в Брукліні виніс обвинувальний акт щодо екснардепа України Андрія Деркача. Його звинувачують у низці фінансових махінацій.

Звинувачення стосуються банківського шахрайства та відмивання грошей. Також колишнього нардепа звинувачують у відмиванні грошей у зв'язку з купівлею та утриманням нерухомості всупереч санкціям США.

До речі Скандальному Деркачу повідомили про підозру в державній зраді: нардепа оголосили в розшук

Деркача звинуватили у низці фінансових злочинів

В обвинувальному висновку йдеться про те, що починаючи з 2013 року, Деркач зі спільником розробив схему придбання та утримання двох елітних кондомініумів у районі Беверлі-Гіллз. Він приховував свою участь у транзакціях від американських фінансових установ.

Зазначають, що Деркач скористався послугами корпоративного номінального власника, багаторівневою структурою підставних компаній у Каліфорнії, а також численними банківськими та брокерськими рахунками в США.

Через них він переказав номінальному власнику кондомініумів приблизно 3,92 мільйона доларів із закордонних рахунків у Латвії та Швейцарії, що належали компаніям, зареєстрованим на Британських Віргінських островах.

Яке покарання загрожує екснардепу

Згодом ці кошти використали для виплати 3,2 мільйона доларів готівкою на ім'я юридичної особи, створеної номінальним власником. Решту коштів перевели на брокерський рахунок, відкритий на користь Деркача, і використані для оплати витрат кондомініуму, зокрема податків і комунальні послуги.

Паралельно з розслідуванням дій Деркача було розпочато процедуру цивільної конфіскації з метою арешту кондомініумів та залишків коштів на брокерських та банківських рахунках у США, які він контролює.

У США запровадили санкції проти Деркача

США у вересні 2020 року запровадили санкції проти Андрія Деркача. За інформацією Вашингтона, він підтримує тісні зв'язки з розвідкою Росії та вже понад 10 років є активним російським агентом.

Улітку 2021 року Рада нацбезпеки й оборони також запровадила санкції проти скандального нардепа.

Нагадаємо, що у вересні 2022-го проросійському нардепу оголосили про підозру. Слідство встановило, що впродовж 2019 – 2022 років Деркач одержав щонайменше 567 тисяч доларів від російських правоохоронних та розвідувальних органів. Ці гроші йому платили за підривну діяльність проти України.

За рішенням суду колишньому депутатові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак наразі він переховується від слідства та перебуває у державному та міжнародному розшуку.

У разі визнання провини ексдепутату загрожує максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 30 років.