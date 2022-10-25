Замість орла – тризуб: на бастіоні замку в Мукачеві встановили новий символ

У знаковому місці Закарпаття, на території замку "Паланок", встановили національний символ, малий державний герб України – Тризуб. Подію присвятили захисникам та захисницям України.

У замку "Паланок" у місті Мукачево, замість угорського містичного птаха турула, встановили український тризуб. Очільник міста зазначив, що рішення спрямоване на те, щоб показати, що сьогодні Україна є єдиною, як ніколи.

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Чому вирішили замінити турула

В першій половині XX століття турул використовувався як символ прихильників правоконсервативних сил в Угорщині.

Під час встановлення нового символу на території замку відбувались урочистості / фото з телеграму Андрія Балоги

Саме турул є важливим національним символом, особливо популярним серед прихильників ідеї так званої "Великої Угорщини", що прагнуть повернення угорських кордонів, дійсних до укладання Тріанонського договору.

Сьогодні на нашій землі твориться історія нової України – сильної та незламної,

– сказав Балога.

На заході були присутні пластуни/ фото з телеграму Андрія Балоги

За його словами, історія України твориться руками всіх тих, хто б’ється за нашу свободу, за наше майбутнє, за право жити на своїй землі.

В Україні проводять масову дерусифікацію пам'яток архітектури

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що тепер одна з вулиць міста матиме назву Степана Бандери. Раніше вона мала назву Шмідта.

У КМДА голосували за нові назви для вулиць столиці. Метою ініціативи є тотальна дерусифікація. Мова йде про пошук нових назв для 296 об'єктів – проспектів, вулиць та площ.

У Міністерстві культури та інформаційної політики наголосили, що дерусифікація, декомунізація та деколонізація – своєчасні процеси в історії України. Тому в Україні створять Раду дерусифікації, декомунізації та деколонізації.

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