Уряд затвердив Державну антикорупційну програму: чому це дуже важливо

Український уряд станом на 4 березня затвердив Державну антикорупційну програму. Це – ключовий інструмент Антикорупційної стратегії. Мовиться про 2021 – 2025 роки.

Прем'єр-міністр наголосив, що це – ще один крок до побудови сучасної та ефективної антикорупційної інфраструктури. Зокрема, програма містить низку заходів, спрямованих, аби ефективно запобігати корупції у різних сферах життя.

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Окрім того, мовиться про формування негативного ставлення до корупції загалом у суспільстві та забезпечення невідворотної відповідальності за корупцію.

Маємо розуміння, що такий важливий документ повинен залишатись живим, відкритим для пропозицій і доповнень. Тому будемо працювати з парламентом, з іншими стейкхолдерами, з керівниками антикорупційних органів,

– заявив Шмигаль.

Також прем'єр-міністр додав, що Комісія подала до КМУ свої пропозиції щодо 3 фіналістів на зайняття посади директора НАБУ. Очільника бюро Кабмін затвердить вже під час найближчого засідання.

Володимир Зеленський привітав рішення про Державну антикорупційну програму під час вечірнього звернення до українців. Президент наголосив, що ці кроки дадуть Україні більше прозорості, а українське суспільство отримає більше можливостей для взаємодії з державою.