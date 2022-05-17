Державними нагородами відзначений ще 201 військовослужбовець Збройних Сил України

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 201 українського військовослужбовця. Це – найменше, що може зробити держава у подяку за їхні героїзм та мужність при обороні рідної землі від російських загарбників.

Зеленський відзначив ще 201 військового ЗСУ

Про присвоєння нагород президент розповів у вечірньому відеозверненні до українців за підсумками 82-го дня повномасштабної війни з Росією.

Дивіться також Сєвєродонецьк та інші міста Донбасу все ще залишаються основною мішенню окупантів, – Зеленський

"Підписав указ про нагородження наших Героїв. Державними нагородами відзначений 201 військовослужбовець Збройних Сил України", – сказав Володимир Зеленський.

Зокрема, звання "Героя України" присвоєно:

старшому лейтенанту Агасиєву Кирилу Яшару огли – командиру взводу 92-ї окремої механізованої бригади,

підполковнику Єрку В'ячеславу Володимировичу – командиру авіаційної ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації (посмертно).

Вічна слава кожному і кожній, хто став на захист нашої держави! Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну! Слава Україні!,

– підсумував своє звернення Зеленський.

Президент розповів про ситуацію в Маріуполі

У вечірньому зверненні президент зачепив і одну з найболючіших тем для нашого народу сьогодні – ситуацію в Маріуполі. За його словами, завдяки діям ЗСУ, розвідки, перемовної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста і ООН, є надія, що захисникам Маріуполя вдасться зберегти життя. Зеленський підкреслив, що для України принципово повернути своїх Героїв живими.

"Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими, розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується, і ця робота потребує делікатності і часу", – зауважив український лідер.

Останні новини про захисників Маріуполя

Як сказав президент, 16 травня розпочалася операція з порятунку українських військових у Маріуполі. Так, Генштаб повідомив, що 53 важкопоранених військовослужбовців вдалося евакуювати з "Азовсталі" до медичного закладу в тимчасово окупованому Новоазовську.

Ще 211 військових через гумкоридор перевезли до Оленівки. Вона також тимчасово підконтрольна російським загарбникам, однак далі захисників Маріуполя мають повернути на території, які контролюють ЗСУ, через процедуру обміну.

Україна продовжуватиме евакуацію заблокованих на "Азовсталі" людей. Усі вони відважно боролися з ворогом і героїчно продовжують це робити. Серед них є: представники окремого загону спецпризначення "Азов", 12-ої бригади Нацгвардії України, 36-ої окремої бригади морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці та тероборона Маріуполя.

У Генштабі підкреслили, що, утримуючи позиції на "Азовсталі", українські оборонці не дозволили окупантам перекинути на інші напрямки угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп. А це близько 20 000 особового складу ворога.

До теми – вечірнє звернення Зеленського за 17 травня: дивіться відео