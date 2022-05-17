Державними нагородами відзначений ще 201 військовослужбовець Збройних Сил України
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 201 українського військовослужбовця. Це – найменше, що може зробити держава у подяку за їхні героїзм та мужність при обороні рідної землі від російських загарбників.
Зеленський відзначив ще 201 військового ЗСУ
Про присвоєння нагород президент розповів у вечірньому відеозверненні до українців за підсумками 82-го дня повномасштабної війни з Росією.
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"Підписав указ про нагородження наших Героїв. Державними нагородами відзначений 201 військовослужбовець Збройних Сил України", – сказав Володимир Зеленський.
Зокрема, звання "Героя України" присвоєно:
- старшому лейтенанту Агасиєву Кирилу Яшару огли – командиру взводу 92-ї окремої механізованої бригади,
- підполковнику Єрку В'ячеславу Володимировичу – командиру авіаційної ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації (посмертно).
Вічна слава кожному і кожній, хто став на захист нашої держави! Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну! Слава Україні!,
– підсумував своє звернення Зеленський.
Президент розповів про ситуацію в Маріуполі
У вечірньому зверненні президент зачепив і одну з найболючіших тем для нашого народу сьогодні – ситуацію в Маріуполі. За його словами, завдяки діям ЗСУ, розвідки, перемовної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста і ООН, є надія, що захисникам Маріуполя вдасться зберегти життя. Зеленський підкреслив, що для України принципово повернути своїх Героїв живими.
"Операція з порятунку оборонців Маріуполя розпочата нашими військовими, розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота продовжується, і ця робота потребує делікатності і часу", – зауважив український лідер.
Останні новини про захисників Маріуполя
- Як сказав президент, 16 травня розпочалася операція з порятунку українських військових у Маріуполі. Так, Генштаб повідомив, що 53 важкопоранених військовослужбовців вдалося евакуювати з "Азовсталі" до медичного закладу в тимчасово окупованому Новоазовську.
- Ще 211 військових через гумкоридор перевезли до Оленівки. Вона також тимчасово підконтрольна російським загарбникам, однак далі захисників Маріуполя мають повернути на території, які контролюють ЗСУ, через процедуру обміну.
- Україна продовжуватиме евакуацію заблокованих на "Азовсталі" людей. Усі вони відважно боролися з ворогом і героїчно продовжують це робити. Серед них є: представники окремого загону спецпризначення "Азов", 12-ої бригади Нацгвардії України, 36-ої окремої бригади морської піхоти, прикордонники, поліцейські, добровольці та тероборона Маріуполя.
- У Генштабі підкреслили, що, утримуючи позиції на "Азовсталі", українські оборонці не дозволили окупантам перекинути на інші напрямки угруповання чисельністю до 17 батальйонних тактичних груп. А це близько 20 000 особового складу ворога.
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