Вдвічі більше коштів для ветеранів: уряд спрямував до Верховної Ради проєкт Державного бюджету

До Верховної Ради 15 вересня подали проєкт Державного бюджету України на 2024 рік. Тепер його мають затвердити.

Війна Росії проти України триває і основним пріоритетом державного бюджету в 2024 році залишається безпека та і оборона. Кошти на оборону складуть 1692,6 мільярда гривень, що складає 21,6% ВВП.

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Для ветеранів заклали вдвічі більше коштів

На оборонно-промисловий комплекс закладено 55,8 мільярда гривень. Це кошти на виробництво зброї в Україні.

Значно збільшуються видатки на підтримку ветеранів: на реалізацію програм та заходів ветеранської політики передбачені видатки в обсязі 13,6 мільярда гривень. Це в 2 рази більше, ніж було закладено у 2023 році.

Підтримка надаватиметься через такі основні інструменти: здійснення усіх видів реабілітації та професійної адаптації – 2,6 мільярда гривень (в 5 разів більше, ніж у 2023 році), впровадження інституту помічника ветерана – 3,8 мільярда гривень, забезпечення житлом – 5,78 мільярда гривень.

Видатки на соціальний захист збережено на рівні 2023 року (а деякі зростуть):

для громадян, які потрапили у складні життєві обставини, передбачено надання різних видів допомог на суму 88,7 мільярда гривень;

на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг - 49,9 мільярда гривень (на 12 мільярдів гривень більше, ніж у 2023 році);

соціальний захист осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю – 5,9 мільярда гривень (на 2,4 мільярда гривень більше, ніж у 2023 році)"

для Пенсійного фонду (покриття дефіциту та пенсії, які платить держава) – 271,9 мільярда гривень.

Значну частину закладено для підтримки бізнесу

Для підтримки бізнесу за різними програмами закладено майже 30 мільярдів гривень.

Проєкт державного бюджету має чіткі пріоритети – оборона країни і економіка для перемоги, відтак в цьогорічному бюджеті майже не передбачено капітальні видатки та видатки на будівництво.

Для проведення непередбачуваних видатків закладено резервний фонд з обсягом у сумі 44,8 мільярда гривень. Натомість збережено заходи з відновлення країни з фонду ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок коштів, конфіскованих у російських фізичних та юридичних осіб на території України.

Серед іншого, за сприяння ЄС продовжуватиметься здійснення заходів з відновлення інфраструктури за програмою "Підтримка швидкого відновлення України" у обсязі 3,2 мільярда гривень.

Дефіцит закладено на рівні 1,6 трильйона гривень, складає близько 20,4% прогнозного ВВП. Всього в 2024 році Україна потребуватиме майже 43 мільярди доларів зовнішнього фінансування (гранти та кредити).

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