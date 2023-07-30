Вигукували ім'я Путіна: в Нігері прихильники хунти вийшли на марш з прапорами Росії

На підтримку військової хунти, що влаштувала переворот у Нігері, вийшли тисячі людей. Вони тримали в руках проросійські плакати.

У Ніамеї відбувся марш на підтримку хунти. Це сталося у неділю, 30 липня.

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Що зробили прихильники хунти

Ці люди пройшлися маршем по столиці. У багатьох з них були прапори країни-агресорки. Вони вигукували ім'я російського диктатора Владіміра Путіна. Також демонстранти тримали в руках проросійські плакати. На них були написані лозунги "Хай живе Нігер, хай живе Росія" та "Франція має піти".

Прихильники хунти підпалили двері французького посольства. Зазначається, що армія намагалася відновити порядок.

Проросійські прихильники хунти / Фото AFP

Як відреагувала Франція

В офісі Еманнуеля Макрона заявили, що Париж не потерпить жодних нападів на Францію та її інтереси. А французьке МЗС закликало військову хунту у Нігері гарантувати безпеку консульствам і дипломатичним представництвам.

Париж разом з Брюсселем припинив фінансову допомогу Нігеру. Також Франція та Євросоюз зупинили співпрацю з цією країною у сфері безпеки. Це сталося 29 липня.

Що цьому передувало