Вигукували ім'я Путіна: в Нігері прихильники хунти вийшли на марш з прапорами Росії
Джерело:"Радіо Свобода"
На підтримку військової хунти, що влаштувала переворот у Нігері, вийшли тисячі людей. Вони тримали в руках проросійські плакати.
У Ніамеї відбувся марш на підтримку хунти. Це сталося у неділю, 30 липня.
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Що зробили прихильники хунти
Ці люди пройшлися маршем по столиці. У багатьох з них були прапори країни-агресорки. Вони вигукували ім'я російського диктатора Владіміра Путіна. Також демонстранти тримали в руках проросійські плакати. На них були написані лозунги "Хай живе Нігер, хай живе Росія" та "Франція має піти".
Прихильники хунти підпалили двері французького посольства. Зазначається, що армія намагалася відновити порядок.
Як відреагувала Франція
В офісі Еманнуеля Макрона заявили, що Париж не потерпить жодних нападів на Францію та її інтереси. А французьке МЗС закликало військову хунту у Нігері гарантувати безпеку консульствам і дипломатичним представництвам.
Париж разом з Брюсселем припинив фінансову допомогу Нігеру. Також Франція та Євросоюз зупинили співпрацю з цією країною у сфері безпеки. Це сталося 29 липня.
Що цьому передувало
- У Нігері стався державний переворот, після якого республіка закрила кордони та всі установи. Полковник Амаду Абдраман заявив про усунення від влади президента країни Мохамеда Базума та попередив про введення комендантської години.
- ООН, Україна, США та ЄС засудили держпереворот. Західні країни також закликали звільнити голову держави.
- Базум виступав за демократичні принципи. Напередодні перевороту президент Нігеру відмовився їхати до Путіна на саміт Росія – Африка.