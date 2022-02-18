Держдеп США дозволив продати Польщі 250 танків Abrams

Сполучені Штати продадуть Польщі 250 танків Abrams – у найсучаснішій версії. Дозвіл на це дав Державний департамент. У Варшаві кажуть, що це – один з найважливіших оборонних контрактів.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у соцмережах. Він зазначив, що це – важлива новина для безпеки країни.

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Це важливе посилення обороноздатності, – Блащак

Держдепартамент схвалив продаж 250 танків Abrams у найсучаснішій версії M1A2 SEPv3. Це надзвичайно важливе посилення нашої обороноздатності та один із найважливіших контрактів на озброєння в історії Польщі,

– написав Блащак.

Також міністр оборони наголосив, що подав постанову про польські збройні сили на розгляд постійної комісії Ради Міністрів. Завдяки ухваленню цього документа, наголосив Блащак, можна буде значно збільшити чисельність збройних сил Польщі та підвищити витрати на оборону.

Раніше США додатково направили до Польщі своїх військових

Зазначимо, що раніше США повідомили про те, що направляють на польську територію додатково ще 3 тисячі військових. На початку лютого Вашингтон вже перекинув до Польщі 1700 військових.

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Текст публікації Маріуша Блащака:

Дуже важлива новина для безпеки Польщі. Держдепартамент схвалив продаж 250 танків Abrams у найсучаснішій версії M1A2 SEPv3. Це надзвичайно важливе посилення нашої обороноздатності та один із найважливіших контрактів на озброєння в історії Польщі.