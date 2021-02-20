Держдеп США не запропонував нових санкцій щодо "Північного потоку-2"

У санкційному списку залишились лише ті учасники проєкту, яких запропонувала попередня адміністрація США. Зокрема, це трубоукладач "Фортуна" та його власник компанія KVT-RUS.

Про це мовиться у доповіді, яку Держдеп передав Конгресу США. Про деталі розповів представник комітету з закордонних справ Палати представників Майкл Маккол.

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Конгрес просив про жорсткіші санкції

Республіканець назвав рішення Держдепу таким, яке не відповідає вимогам.

Простіше кажучи, сьогоднішнє призначення санкцій є абсолютно неадекватним. Наміри Конгресу ясні і їх не можна ігнорувати: обов'язкові повноваження, прийняті за двопартійною, мають зупинити завершення шкідливого російського трубопроводу "Північний потік-2", – зазначив Маккол.

Конгресмен зауважив, що і KVT-RUS, і "Фортуна" уже підлягали санкціям.

Що відомо про відновлення робіт над "Північним потоком-2"? Саме через санкції США Росія припинила спорудження "Північного потоку-2" у 2019 році. Проте наприкінці 2020 року Саме через санкції США Росія припинила спорудження "Північного потоку-2" у 2019 році. Проте наприкінці 2020 року будівництво знову відновили . На зупинці робіт наполягають і депутати Європарламенту