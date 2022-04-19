Держдеп США розглядає можливість визнати Росію державою – спонсоркою тероризму. Рішення можуть ухвалити за декілька тижнів через війну, яку Росія почала проти України.

Попередньо відомо, що представники Держдепартаменту США розглядають усі доступні для них інструменти. Про це повідомили чиновники відомства.

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Держдеп США може визнати Росію державою – спонсоркою тероризму

Представники Держдепу США вивчають усі доступні їм інструменти, щоб притягнути Росію до відповідальності за війну в Україні, включаючи можливість оголосити Росію державою, яка підтримує тероризм. За словами чиновника, процес може тривати кілька тижнів, перш ніж буде ухвалено рішення,

– мовиться у повідомленні.

Коментуючи це питання, офіційний представник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що Штати вивчають факти.

Наразі відомо, що США називають державами – спонсорами тероризму лише Північну Корею, Іран, Кубу та Сирію.

До речі, 15 квітня стало відомо, що Володимир Зеленський попросив Джо Байдена назвати Росію "країною-спонсоркою тероризму". Вважається, що це одна з найпотужніших і далекосяжних санкцій в арсеналі США.

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