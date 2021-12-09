Держдеп США ввів санкції проти Тупицького

9 грудня 2021 , 18:12
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Джерело:

Держдеп США

У Держдепі США заявили про введення санкції проти іноземців. До переліку потрапив ексголова Конституційного Суду України Олександр Тупицький та його дружина Ольга.

Санкції проти ексголови Конституційного Суду Олександра Тупицького ввели за підозрою в причетності до корупційних схем. Також у причетності до хабарництва підозрюють і його дружину Ольгу.

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Тупицькі в списку корупціонерів

У Держдепі США створили перелік з 9 іноземців-корупціонерів. Серед них і суддя Олександр Тупицький з дружиною Оленою. У поясненні до списку йдеться про те, що ексочільник Конституційного Суду отримав хабар в особливо великому розмірі під час свого перебування на посаді.

У заяві Держдепу наголосили, що США віддані співпраці з міжнародними партнерами для боротьби з корупцією і введення санкцій є однією з складових цього процесу.

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Автор: Іван Магуряк