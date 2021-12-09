Держдеп США ввів санкції проти Тупицького

У Держдепі США заявили про введення санкції проти іноземців. До переліку потрапив ексголова Конституційного Суду України Олександр Тупицький та його дружина Ольга.

Санкції проти ексголови Конституційного Суду Олександра Тупицького ввели за підозрою в причетності до корупційних схем. Також у причетності до хабарництва підозрюють і його дружину Ольгу.

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Тупицькі в списку корупціонерів

У Держдепі США створили перелік з 9 іноземців-корупціонерів. Серед них і суддя Олександр Тупицький з дружиною Оленою. У поясненні до списку йдеться про те, що ексочільник Конституційного Суду отримав хабар в особливо великому розмірі під час свого перебування на посаді.

У заяві Держдепу наголосили, що США віддані співпраці з міжнародними партнерами для боротьби з корупцією і введення санкцій є однією з складових цього процесу.

Відсторонення Тупицького: головне

У березні 2021 року президент Володимир Зеленський видав указ про скасування призначення суддями Конституційного Суду Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Верховний суд визнав цей указ протиправним, однак Офіс Президента подав апеляцію.

У листопаді Володимир Зеленський на місця звільнених суддів призначив Олександра Петришина та Оксану Грищук.

Однак Конституційний Суд відмовився приводити новопризначених суддів до присяги, оскільки вважає указ про скасування призначення Тупицького і Касмініна незаконним.



Що відомо про Тупицького / Інфографіка 24 каналу

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