Держдепартамент США запросив з бюджету на 2022 рік 250 мільйонів доларів допомоги Україні

Державний департамент США зробив запит на надання фінансової допомоги Україні у 2022 році. У відомстві просять виділити 255 мільйонів доларів.

Допомога з боку Сполучених Штатів посилить можливості нашої держави у протидії агресії з боку Росії. Про це повідомляється у плані бюджету, оприлюдненому 28 травня.

Читайте також Делегація Конгресу США відвідає Україну: відомо коли

Це фінансування також прискорить процес реформ у боротьбі з корупцією, підвищить прозорість і підзвітність, зокрема за рахунок розширення кола ініціатив у галузі електронного управління, а також сприятиме реформуванню інститутів, що необхідно для європейської інтеграції країни,

– йдеться у повідомленні.

Що ще відомо про допомогу США

Частина коштів повинна сприяти:

покращенню ділового клімату і торгового потенціалу України;

зміцненню аграрного сектора нашої країни;

підтримці енергетичної безпеки за допомогою реформування компанії "Нафтогаз" і підвищенню її енергоефективності;

покращеню системи охорони здоров'я України.

Програми також будуть підтримувати зусилля з досягнення миру і примирення, включаючи роботу з окупованими територіями, зокрема через

водопостачання та інфраструктуру, зміцнення участі громад, управління та економічної стійкості.

Окрім цього, допомога США розглядає підтримку спеціальної моніторингової місії ОБСЄ для забезпечення безпеки кордону України за допомогою міжнародних спостерігачів та обладнання для спостереження.

Загалом Держдепартамент США робить запит на 6,1 мільярда доларів для фінансування військової допомоги іноземним державам, з яких майже 300 мільйонів доларів – країнам Європи та Євразії з метою протидії загрозам з боку Росії.

У плані бюджету мовиться, що цей запит у разі його схвалення буде сприяти забезпеченню безпеки громадян США за рахунок посилення військової підтримки ключових союзників США і урядів країн-партнерів.