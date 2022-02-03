У Держдепі підтвердили, що опублікована в ЗМІ відповідь США на вимоги Росії – справжня

Вашингтон підтвердив, що оприлюднені в El Pais документи з відповідями США й НАТО російській стороні щодо безпеки в Європі – справжні. Хоча й зауважив, що для публікації вони не призначалися.

Про це заявив на щоденному брифінгу 2 лютого речник Державного департаменту США Нед Прайс. Згодом схоже твердження пролунало й з Пентагону.

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Держдеп визнав автентичною відповідь США й НАТО Росії, опубліковану ЗМІ

У Сполучених Штатах Америки на офіційному рівні визнали, що опублікована виданням El Pais письмова відповідь від американської влади та НАТО до Росії на її вимоги "гарантій безпеки" є автентичною.

Я не побачив нічого, що вказувало б на те, що ці документи не є автентичними,

– ось так сказав журналістам речник Держдепу Нед Прайс.

Утім, нагадав і про те, що американська сторона виступала проти розголошення тексту цього документу, щоб мати простір для подальших переговорів.

Також, як написали у The New York Times, автентичність документу підтвердили у Пентагоні.

Відзначаю, що в останні кілька годин пропозиція США просочилася у європейське новинне агентство. Ми не публікували цей документ, але тепер, коли він став публічним, можемо сказати: він тільки підтвердив усьому світові те, про що ми говорили,

– так сказав речник оборонного відомства США Джон Кірбі.

Опублікована відповідь США та НАТО Росії підтвердила, що усі наріжні вимоги росіян (нерозширення Альянсу, невключення туди України тощо) – відкинуто.

Тут зверніть увагу, що:

В адміністрації Байдена російського президента порівняли з лисицею в курнику, коли Путін заявив про загрозу для Росії з боку України.

А в Росії тим часом заявили, що розвідувальні дані Заходу про війська на кордоні "не заслуговують на довіру".

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