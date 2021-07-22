У Держдепі США назвали угоду щодо "Північного потоку-2" невигідною ні Україні, ні Німеччині
Джерело:Держдеп
Нед Прайс назвав будівництво російський газопровід "Північний потік-2" "кремлівським геополітичним об'єктом". Він наголосив, що США виступають проти реалізації проєкту.
Погана угода для всієї Європи
За словами речника Держдепу Неда Прайса, метою газопроводу є розширення впливу Росії на енергетичні ресурси Європи. Тому він загрожує не лише Україні.Джерело: https://censor.net/ua/n3278560
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Ми вважаємо, що це погана угода для Німеччини, погана угода для України, погана угода для Європи і її цілей в галузі енергетичної безпеки,
– заявив Прайс.
Він додав, що США послідовно вводили санкції проти "Північного потоку-2" і пов'язаних з ним організацій. Однак Вашингтон зрозумів, що обмеження не перешкодять завершенню будівництва газопроводу.
Що відомо про домовленості Байдена та Меркель
- Президент США Джо Байден та канцлерка Німеччини Ангела Меркель домовилися про гарантії для України після запуску "Північного потоку-2".
- Так, Берлін клопотатиме про продовження договору про транзит газу через Україну на 10 років.
- У разі, якщо Росія використає газопровід, як зброю, Німеччина ініціює санкції ЄС проти експорту російського газу.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що не ясно, чи дотримуватиметься таких зобов'язань Росія.
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