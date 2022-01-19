У Держдепі США не виключають, що Путін може вдатися до розміщення ядерної зброї в Білорусі
19 січня 2022 , 08:57Читать новость на русском
Джерело:Жаккі Генріх у твітері
Сполучені Штати занепокоєні тим, що Росія нібито для навчань перекидає своїх військових до Білорусі. Адже ці сили можуть використати для вторгнення в Україну.
Ядерна зброя на території Білорусі
Про це повідомила журналістка Fox News Жаккі Генріх, посилаючись на високопосадовців Держдепу.
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У Державному департаменті США стурбовані тим, що Путін "рухається" в бік Білорусі. Там не виключають, що Росія може вдатися до розташування ядерної зброї на території країни.
Москва може напасти будь-якої миті
- До слова, прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що в адміністрації Джо Байдена не виключають, що Росія може розпочати вторгнення на територію України будь-якої миті.
- Речниця також наголосила, що "Путін створив цю кризу, зібравши сто тисяч російських військових уздовж кордонів України. Це включає і нещодавнє перекидання сил до Білорусі".
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Текст публікації Жаккі Генріх:
США стурбовані тим, що Путін рухається до Білорусі, і це може бути частиною його зусиль змінити кордони в Європі. Також стурбовані тим, що Росія перенесе ядерну зброю до Білорусі.