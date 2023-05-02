У Держдепі США гідно відповіли пропагандистам, які запитали про вибухи в Криму й під Брянськом

Російські пропагандисти продовжують маніпулювати: намагаються замість амплуа убивць, створити образ жертви. Та у світі чудово розуміють, хто агресор.

Так, під час нещодавнього брифінгу речник Держдепу США Ведант Патель відповів на закиди російських пропагандистів щодо вибухів в окупованому Криму та Брянській області.

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Деталі суперечки із пропагандистами

Російське прокремлівське агентство РИА Новости запитало Пателя про позицію Держдепу щодо "останніх атак безпілотників" у Брянській області та в окупованому Севастополі, звинувативши у цьому Україну.

Пропагандисти поцікавились, чи не думає адміністрація Білого дому, що "такого роду атаки можуть призвести до чергового витка ескалації".

На що Патель заявив, що право на відповідь щодо "операцій, які вирішили провести", він залишає за Україною. І наголосив: США продовжать вживати заходів, щоб притягнути Росію до відповідальності.

Думаю, для всіх нас тут дуже, дуже важливо пам'ятати: є одна країна, яка розпочала військове вторгнення, – і це Росія, яка намагається захопити Україну, стерти її кордони, стерти її національну ідентичність. І що США збираються робити, так це продовжувати підтримку наших українських партнерів,

– чітко заявив речник Держдепу.

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