У Держдумі Росії кажуть, що Україна хоче "втратити" Донбас, щоб вступити в НАТО

У Держдумі Росії вважають, що "розкусили" план України щодо вступу в НАТО. Мовляв, для цього Київ хоче позбутися "бунтівного регіону", тобто тимчасово окупованого Донбасу.

"Україна постане перед НАТО у ролі жертви"

Київ нібито спеціально нагнітає атмосферу на Донбасі. Таку цинічну заяву в інтерв'ю зробив віцеспікер Ради федерації Костянтин Косачов.

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Дуже схоже, що українська влада старанно придумує "російську загрозу", щоб по грузинському сценарію 2008 року остаточно втратити бунтівні регіони,

– сказав Косачов.

Так Україна нібито позбудеться "проблеми Донбасу", розділить Росію та Захід, а також постане перед НАТО в ролі "жертви агресії".

"Якщо розігрується саме такий сценарій, то це гра на межі фола, тобто – військового конфлікту", – пригрозив російський політик.

Росія може напасти на Україну: що відомо

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Росія стягнула до наших кордонів 122 тисячі своїх військових. Однак політик переконаний, що Володимиру Путіну не вдасться знищити Україну.

У США заявили, що готові ввести проти Москви серйозні санкції. Однак їх запровадять лише тоді, коли Кремль наважиться на вторгнення в Україну.

У Росії ж цинічно кажуть, що "ніколи першими не нападають".

Крім того, Кремль вимагає, щоб НАТО відмовилося від України та забрало свої війська. В іншому разі Росія погрожує загрозою війни у Європі.

На тлі можливої ескалації Швеція підвищила рівень боєздатності. Країна вважає ситуацію вкрай серйозною.

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