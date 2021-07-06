У Держдуму балотується Антон Фургала: арешт його батька викликав протести в Хабаровську
6 липня 2021 , 17:06Читать новость на русском
Джерело:Интерфакс
Син колишнього голови Хабаровського краю Антон Фургала подав документи для участі у виборах депутатів Держдуми. Його батько Сергій Фургала перебуває під арештом, декілька місяців у Хабаровську регулярно проходили протести в його підтримку.
Для того, аби успішно пройти реєстрацію, Фургала-молодший повинен назбирати щонайменше 15 тисяч підписів.
Читайте також На Донбасі окупанти агітують підлітків йти на вибори до Держдуми, – розвідка
Фургала-молодший хоче в Держдуму
Антон Сергійович Фургала висунув свою кандидатуру в порядку самовисування за виборчим округом № 70" Хабаровський край – Комсомольський одномандатний виборчий округ,
– йдеться у повідомленні.
Він є сином колишнього губернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, якого звинуватили "в організації вбивств".
Справа Сергія Фургала: що відомо
- Сергій Фургала, до того, як стати губернатором регіону у 2018 році, тричі був депутатом Держдуми. Зокрема, у 2016 році його обрали на Комсомольському одномандатному округу.
- Політика усунули з посади 20 липня 2020 року у зв'язку з втратою довіри. Його заарештували та звинуватили у вбивстві бізнесменів Євгенії Зорі та Олега Булатова у 204 – 2005 роках. Днями суд продовжив його арешт до 7 жовтня 2021 року.
- Своєї вини Фургала не визначає, наголошуючи, що справа політично мотивована.
- Після його арешту в Хабаровську протягом декількох місяців щотижня проводилися масові акції в підтримку політика.