Заборона випуску держоблігацій в євро та транзит газу: ЄС розглядає санкції проти Білорусі

Євросоюз розглядає питання введення санкцій проти Білоруссі. Вони можуть стосуватись окремих людей, компаній та платіжних операцій.

Так, ЄС розглядає різні варіанти санкцій проти Мінська, їх хочуть накласти чим швидше. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

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Ми повинні ще більше посилити тиск. Як перший сигнал, потрібно звільнити понад 400 політв’язнів,

– наголосив політик.

Які санкції можуть накласти

Це можуть бути окремі обмеження щодо деяких осіб та компаній. Крім того, розглядають заборону випуску державних облігацій в євро. Маас не виключив ймовірність санкцій стосовно транзиту газу через Білорусь.

До речі, раніше Bloomberg повідомляло, що ЄС може ввести заборону на експорт калію з Білорусі. Це важливо, адже калій – головний експортний товар Білорусі, він покриває значну частку європейського попиту.

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