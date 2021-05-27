Заборона випуску держоблігацій в євро та транзит газу: ЄС розглядає санкції проти Білорусі

Євросоюз розглядає питання введення санкцій проти Білоруссі. Вони можуть стосуватись окремих людей, компаній та платіжних операцій.
Так, ЄС розглядає різні варіанти санкцій проти Мінська, їх хочуть накласти чим швидше. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.
Раніше США разом з Євросоюзом готують санкції проти Білорусі
Ми повинні ще більше посилити тиск. Як перший сигнал, потрібно звільнити понад 400 політв’язнів,
– наголосив політик.
Які санкції можуть накласти
Це можуть бути окремі обмеження щодо деяких осіб та компаній. Крім того, розглядають заборону випуску державних облігацій в євро. Маас не виключив ймовірність санкцій стосовно транзиту газу через Білорусь.
До речі, раніше Bloomberg повідомляло, що ЄС може ввести заборону на експорт калію з Білорусі. Це важливо, адже калій – головний експортний товар Білорусі, він покриває значну частку європейського попиту.
Посадка літака у Білорусі та затримання Протасевича: що відомо
- 23 травня пасажирський літак, який прямував з Афін до Вільнюса, примусово посадили в аеропорту Мінська. Все тому, що нібито рейс замінували, хоча ніякої вибухівки так і не знайшли.
- Білоруські силовики обшукали пасажирів. На борту перебував засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Пару затримали.
- Сапегу взяли під варту за звинуваченнями у кримінальній справі. Силовики опублікували відео з допиту, на якому дівчина зізналася, що є редакторкою телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", який публікує особисту інформацію правоохоронців.
- Мати Протасевича повідомляла, що той нібито перебуває у важкому стані у лікарні. Білоруська влада це спростувала і опублікувала відео, на якому Протасевич говорить, що все добре і насправді він нібито у СІЗО. Хоча на відео видно, що хлопець заляканий та, ймовірно, на його обличчі є сліди побоїв.
- Світ обурився через такі зухвалі дії білоруської влади. ЄС та США пригрозили санкціями.
- ЄС навіть заборонив білоруським авіакомпаніям літати на свою територію. Україна натомість взагалі закрила авіасполучення з Білоруссю.