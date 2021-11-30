"Держпереворот": Арахамія заявив, що 1 грудня "все будуть блокувати"

30 листопада 2021 , 17:09
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Джерело:

Укрінформ

Давид Арахамія не виключає ймовірність масових акцій біля Верховної Ради 1 грудня. За його словами, є багато зацікавлених осіб в цьому.

Може відбутись акція за участі різних організацій. Про це глава фракції "Слуга народу" заявив на брифінгу у Раді.

До речі У регіонах пропонують по 1 000 гривень у день за держпереворот, – Корнієнко

Політик зауважив, що не має інформації про оплату за участь у мітингах. Раніше про це говорив віцеспікер Ради Олександр Корнієнко.

Дуже багато зацікавлених сторін,
– наголосив Арахамія.

Все заблокують

Арахамія зазначив, що у середу мають заблокувати проїзди та входи до парламенту. Про це повідомляла Служба держохорони.

"Завтра ж будуть все блокувати….Будуть заблоковані входи, виходи, під'їзди і таке інше", – сказав політик.

Чиновник припустив, що поліція зробить коридор, аби народні депутати та акредитовані журналісти могли заходити до зали. Щоправда, він нагадав – на засідання парламенту в середу запросили й багато дипломатів, яким мають забезпечити проїзд.

Що відомо про ймовірний "держпереворот"

  • Президент Володимир Зеленський під час пресмарафону 26 листопада заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні. У нього начебто намагаються втягнути Ріната Ахметова.
  • Сам олігарх назвав такі твердження "суцільною брехнею".
  • Однак видання Buzzfeed повідомило, що спробу державного перевороту таки готували офіцер російського ФСБ та три зрадники з МВС України, які перебувають в окупованому Криму.
  • Корнієнко розповів, що 1 грудня будуть "підвозити" людей до Києва. А жителям регіонів пропонують по 1 000 гривень за участь у "держперевороті".
Автор: Ольга Музика