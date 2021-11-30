"Держпереворот": Арахамія заявив, що 1 грудня "все будуть блокувати"
Джерело:Укрінформ
Давид Арахамія не виключає ймовірність масових акцій біля Верховної Ради 1 грудня. За його словами, є багато зацікавлених осіб в цьому.
Може відбутись акція за участі різних організацій. Про це глава фракції "Слуга народу" заявив на брифінгу у Раді.
До речі У регіонах пропонують по 1 000 гривень у день за держпереворот, – Корнієнко
Політик зауважив, що не має інформації про оплату за участь у мітингах. Раніше про це говорив віцеспікер Ради Олександр Корнієнко.
Дуже багато зацікавлених сторін,
– наголосив Арахамія.
Все заблокують
Арахамія зазначив, що у середу мають заблокувати проїзди та входи до парламенту. Про це повідомляла Служба держохорони.
"Завтра ж будуть все блокувати….Будуть заблоковані входи, виходи, під'їзди і таке інше", – сказав політик.
Чиновник припустив, що поліція зробить коридор, аби народні депутати та акредитовані журналісти могли заходити до зали. Щоправда, він нагадав – на засідання парламенту в середу запросили й багато дипломатів, яким мають забезпечити проїзд.
Що відомо про ймовірний "держпереворот"
- Президент Володимир Зеленський під час пресмарафону 26 листопада заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні. У нього начебто намагаються втягнути Ріната Ахметова.
- Сам олігарх назвав такі твердження "суцільною брехнею".
- Однак видання Buzzfeed повідомило, що спробу державного перевороту таки готували офіцер російського ФСБ та три зрадники з МВС України, які перебувають в окупованому Криму.
- Корнієнко розповів, що 1 грудня будуть "підвозити" людей до Києва. А жителям регіонів пропонують по 1 000 гривень за участь у "держперевороті".