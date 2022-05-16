У Держприкордонслужбі показали, чим займаються воїни на "Азовсталі" в перервах між боями

Під час перерв між боями на "Азовсталі" знаходиться місце й для дозвілля. Прикордонники показали, що вони роблять, коли не вбивають ворогів.

Вони є одними з тих, кого можна зустріти поміж службовців різних формувань, які стали оборонцями Маріуполя. Фото відпочинку бійців у сховищі 15 травня оприлюднила Держприкордонслужба.

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Як проводять дозвілля бійці

На одному із фото двоє службовців грають у шахи при ліхтарі. Помітно, що, попри важке становище, воїни не втрачають оптимізму та посміхаються.



Оборонці Маріуполя грають у шахи / Фото Держприкордонслужби

На інших світлинах чоловіки читають книги та дивляться щось на смартфоні. Також оприлюднили й зображення прапора морської охорони України, який бійці бережуть навіть на суші.



Службовець читає книгу на "Азовсталі" / Фото Держприкордонслужби



Прапор Морської охорони оборонців "Маріуполя" / Фото Держприкордонслужби

Попри надскладні умови, прикордонники Маріупольського загону морської охорони разом з іншими захисниками Маріуполя продовжують тримати оборону на "Азовсталі"! А в перервах наші Герої відволікаються грою в шахи та читанням книг,

– написали прикордонники.



Прикордонники в укриттях заводу "Азовсталь" / Фото Держприкордонслужби

Яка зараз ситуація на "Азовсталі"

Це підприємство вже давно перебуває в оточенні ворога. Спершу там були не лише військові, а й цивільні, яких росіяни дозволили вивезти лише через 2 місяці. При цьому не було ще дня, коли б територію заводу не атакували.

Зараз там перебувають наші захисники, які вкотре показали всьому світові наскільки сильним може бути наш народ. Вони продовжують боротися, хоч і немає навіть медикаментів. При цьому там вже понад 600 тяжкопоранених бійців, яких росіяни не дають евакуювати.

Армія ворога продовжує застосовувати різні види озброєння та кидати туди шалені кількості військових. Проте взяти "Азовсталь" вони просто не можуть.

Росія не раз пропонувала нашим військовим здатися. Проте вони сказали, що боротимуться до кінця. Водночас влада веде важкі переговори, до яких залучили різних посередників – від лідерів країн до міжнародних організацій. Однак Кремль просто не йде на поступки та продовжує чинити цей терор, який схожий уже не на війну, а звичайну спробу вбивства сотень людей.

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