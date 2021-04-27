Держсекретар США може приїхати в Україну вже в травні, – ЗМІ

Державний секретар США Ентоні Блінкен може приїхати до Києва з офіційним візитом вже у травні 2021 року. В Україні він обговорить можливу зустріч президента США Джо Байдена і українського лідера Володимира Зеленського.

Деталі ймовірного візиту держсекретаря

Блінкена відправлять в Україну ще до зустрічі Байдена та очільника Кремля Володимира Путіна. Тому візит американського чиновника може відбутися вже найближчим часом.

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Візит Блінкена в Україну може послабити занепокоєння Києва з приводу можливої зустрічі Байдена і Путіна цього літа,

– мовиться у повідомленні.

Той факт, що адміністрація Байдена направить в Україну свого високопоставленого дипломата дає чіткий сигнал про те, що Вашингтон цінує Київ як союзника.

"Візит Блінкена в Україну стане однією з можливостей обговорити потенційну зустріч Байдена і Зеленського, поки президент США буде в Європі цього літа", – наголосило видання.

Що відомо про зустріч Байдена і Путіна

13 квітня під час телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустрітися на нейтральній території впродовж найближчого часу.

Організувати зустріч президентів вже зголосилися 3 країни – Фінляндія, Австрія та Ісландія.

У Москві заявили, що розмова Байдена і Путіна відбудеться влітку. Однак точну дату зустрічі наразі не узгодили.

Зеленський підтримує ідею перемовин президентів. Він назвав її "правильною та вчасною".