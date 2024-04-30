Щойно Росія продемонструє щире бажання вести переговори, "ми точно будемо там", – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що щойно Росія продемонструє бажання вести переговори, США точно "будуть там".

Про це заявив Блінкен у розмові з президентом Всесвітнього економічного форуму Борге Бренде, на зустрічі міністрів закордонних справ арабських і європейських країн в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

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За його словами, багато наразі залежить від російського диктатора Владіміра Путіна та його подальших рішень.

"Це (завершення війни – ред. 24 Канал) здебільшого залежить від Володимира Путіна і того, що він вирішить. Я сподіваюся, що Путін зрозуміє меседж і продемонструє готовність до щирих переговорів відповідно до основних принципів, які є основою міжнародного співтовариства та Статуту ООН", – сказав Блінкен.

Росія слабша

Держсекретар США вважає, що агресія Росії стала фіаско для Москви, оскільки їй довелося докласти величезних зусиль, намагаючись обійти експортний контроль і санкції, вона переорієнтувала свою економіку – це не можна підтримувати в довгостроковій перспективі.

В цілому, на його думку, Росія слабша економічно і у військовому плані, враховуючи знищення такої кількості її сил.

Водночас Блінкен наголосив, що українці об'єднані так, як ніколи раніше, зокрема, об’єднані проти Росії, чого не було до 2014 року, коли Росія здійснила першу агресію проти України.

НАТО є сильнішим і більшим. Європа позбулася залежності від російських енергоресурсів лише за 2 роки. Усе це, я вважаю, є величезною стратегічною невдачею для Росії. Щойно Росія продемонструє, що вона щиро бажає вести переговори, ми точно будемо там, і я вірю, що українці будуть там,

– додав Блінкен.

Чи реальні переговори з Росією