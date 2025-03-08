Десантники показали, як знищують окупантів, що проникають у Суджу газопроводом
- Російські окупанти намагалися проникнути в Суджу, переміщуючись по гілці газопроводу, але були вчасно виявлені та ліквідовані українськими десантниками.
- Українські військові, діючи на Курському напрямку, виявляють, блокують та знищують російських спецпризначенців, завдаючи великих втрат ворогу.
Російська армія намагалася пробратися у Суджу, що на Курщині, газопроводом. Однак, їх вчасно помітили українські воїни.
Окупанти були успішно ліквідовані. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Десантно-штурмові війська ЗС України.
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Росіяни хотіли закріпитися на околицях Суджі
У ДШВ розповіли, що зведені диверсійно-штурмові групи Росії на Курському напрямку перемістилися по гілці газопроводу. У них була мета закріпитися на околицях Суджі.
Сили противника були своєчасно виявлені підрозділами аеророзвідки Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. По живій силі противника були нанесені ракетні та артилерійські удари, застосовуються безпілотні системи різних типів,
– розповіли десантники.
Знищення окупантів, що проникають у Суджу газопроводом: дивіться відео
Раніше повідомлялося, що газопроводом вийти на українські позиції у Суджі намагалися близько сотні окупантів. Там було ліквідовано приблизно 80% особового складу ворога.
У ДШВ додали, що наразі українські військові, які діють на Курському напрямку, виявляють російських спецпризначенців, блокують та знищують їх. Росія зазнає у Суджі дуже великих втрат.