Десантники прорвали ще одну ділянку кордону з Росією
Джерело:Десантно-штурмові війська ЗСУ
Українські захисники з 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗСУ прорвали одну з ділянок російського кордону. Це відбулося в межах операції наших військових у Курській області.
Про це повідомили у Десантно-штурмових військах ЗСУ. Водночас де саме у Курській області стався черговий прорив кордону військові не зазначили.
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Що відомо про новий прорив ділянки кордону з Росією
У Десантно-штурмових військах розповіли, що прорив, який здійснили підрозділи 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади ДШВ ЗС України, це вже друга успішна операція прориву російського кордону з початку операції на території Курської області.
Окрім цього, у ДШВ опублікували відео з цією операцією. На кадрах можна побачити пророблення проходів в інженерних загородженнях, захід десантно-штурмових підрозділів на ворожу територію та перші бої в прикордонній смузі, де танкісти ДШВ "розбирають" опорний пункт противника.
Як десантники прорвали кордон з Росією у Курській області / Відео ДШВ ЗСУ
Що відомо про операцію ЗСУ у Курській області
- Українська військова операція в Курській області розпочалася 6 серпня 2024 року. На п'ятий день наступу, 10 вересня, президент Володимир Зеленський визнав значний прогрес, досягнутий українськими військами, заявивши, що Україна відсунула війну на землю агресора.
- 27 серпня Олександр Сирський, Головнокомандувач Збройних сил України, повідомляв, що з початку операції в Курській області Росії українські військові успішно взяли в полон 594 ворожих солдатів. Крім того, українські війська зараз контролюють понад 100 населених пунктів, що охоплюють територію площею близько 1 294 квадратних кілометрів.
- Окрім цього, Володимир Зеленський зазначав, що операція в Курській області виконує своє завдання. Завдяки їй Україна відтягнула сили ворога, йдеться про 42 тисячі росіян, а може бути й 60 тисяч.
- Цікаво, що іноземні ЗМІ писали, що Росія могла знати про плани України провести операцію у Курській області. Однак не приділили цьому достатню увагу. Найбільш ранні записи датовані кінцем 2023 року, а найостанніші документи датовані всього шістьма тижнями до того, як Україна почала вторгнення в Курську область 6 серпня.