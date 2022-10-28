Якщо вони хочуть – зробимо, – Подоляк про російську "десатанізацію"

У Росії вигадали нову причину для війни з Україною – хочуть провести "десатанізацію". Але насправді саме Російська Федерація має пройти через це та багато чого іншого.

Про це 24 каналу сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він вважає, що оголошена Кремлем "десатанізація" має стосунок саме до Росії, а не України.

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Подоляк зазначив, що малоосвічені й малокультурні варвари завжди шукають глобальну тезу, в рамках якої вони з кимось воюють.

І коли такі обірванці приходять у високорозвинену та цивілізовану країну, яка виглядає зовсім інакше, їм, щоб виправдати свою нікчемність, треба вигадати якусь пафосну ціль,

– заявив радник голови ОПУ.

Тому, за словами Подоляка, російські загарбники й вигадали, що будуть боротися з якимись сектами в Україні.

Однак, зауважив він, треба розуміти, що українці набагато розумніші, культурніші, освіченіші та інтелігентніші, ніж росіяни. Навіть за тяжких умов у нас немає абстрактної ненависті, є лише конкретна – до ворога. А в росіян вона є, і вони це "продають" у своїй пропаганді.

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Що буде робити Україна

Подоляк вважає, що "десатанізація" стосується саме Росії. Вона має пройти через усе це – демілітаризацію, децентралізацію, деімперіалізацію та десатанізацію. До того ж РПЦ більше схоже не на церкву, а на "олігархів на свічках".

Я не розумію бажання Європи втягнути в себе цю "чужорідну кров", навіщо це зробили? Росія не є ціннісно-європейською країною, вона застрягла в іншому вимірі,

– сказав радник голови ОПУ.

Він зауважив, що росіяни мають "вірус", і це не коронавірус, а більш небезпечний вірус, коли людина думає, що можна когось купити, вбивати, гвалтувати чи диктувати умови силою.

Бажано, щоб цього не було в світі. Тому на сьогодні це наша місія – "десатанізації" Росії, будемо їх десатанізовувати, якщо вони цього хочуть,

– наголосив Подоляк.

За його словами, якщо треба було купувати в росіян нафту, то можна це робити, але через посередників, таких собі "санітарних кімнат", щоб вести переговори з Росією й нічим від них не заразитися.

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