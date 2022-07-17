Дещо зрозуміли, – херсонський активіст назвав причину обшуку гаражів окупантами

Російські окупанти дійсно проводять обшуки у гаражах місцевих Херсонців, це почалось близько 5 днів тому. Вони намагаються знайти наших партизанів чи розшукати наші ДРГ.

Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він також зазначив, що окупанти для себе зрозуміли, що українці часом у гаражах зберігають багато цінного.

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Якщо у місцевих є зброя, то вона може зберігатись саме у гаражах. Ще з початку окупації, у гаражах були знайдені запаси тероборони, каже херсонський активіст.

Саме відтоді, окупанти вважають, що саме гараж – найімовірніше місце сховку зброї українців та наших ДРГ,

– додає Володимир Молчанов.

"На їхню думку, українські диверсанти просочуються у Херсон, зокрема водним шляхом. Також, російські окупанти періодично навідуються на дачі херсонців", – додає активіст із Херсону.

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російські окупанти регулярно викрадають місцевих

Спочатку активістів та патріотів саджають на 3 дні у підвал. Там росіяни цинічно знущаються з українців. Своїх бранців вони змушують обов'язково переглядати російське телебачення, слухати російські пісні та вчити "совкові" вірші. При цьому годують викрадених лише раз на день.

Українців окупанти катують

На 4 день в'язня відпускають додому, проте дивляться, чи він "змінив" власні погляди. Якщо ні – тоді повернення знову у підвал, проте цього разу на більший термін. На цьому етапі російські злочинці катують українців, а замість їжі дають лише склянку з цукром.

До людей з найбільшою силою волі та патріотизмом "підключають" фсбшників. Вони чинять тортури над бранцями, не дозволяють спати, перевозять. При цьому рідні не мають жодної інформації про те, де зараз перебуває зниклий.