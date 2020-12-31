24 канал техно lifestyle Здоровʼя спорт Афіша auto Освіта Likar покер
more

Архітектура Парагваю: цікаві варіанти для приватного будинку – фото

80 Читать новость на русском

Межі архітектурної частини Парагваю трансформувались в минулому столітті. Сьогодні тамтешні майстри вдало поєднують культуру корінних гуарані та сучасні ідеї. Як це виглядає сьогодні – дивіться в нашому матеріалі.

Географічно Парагвай не має берегової лінії. Доступ до океану закривають Бразилія, Аргентина та Болівія, пише Arch Daily.

Вас зацікавить: Топ 5 незвичних будинків знаменитостей: фото


Саме тому парагвайці були змушені підлаштовуватись під умови, які виникли. Що з цього вийшло? Дивіться у нашій добірці:


 

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Дизайн Архітектура Ідеї для екстер'єру Фотоновини
Фарбування стін у вітальні: які кольори вибрати та як вони змінять дизайн
30 грудня
832
Залиште відгук