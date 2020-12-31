Архітектура Парагваю: цікаві варіанти для приватного будинку – фото

Межі архітектурної частини Парагваю трансформувались в минулому столітті. Сьогодні тамтешні майстри вдало поєднують культуру корінних гуарані та сучасні ідеї. Як це виглядає сьогодні – дивіться в нашому матеріалі.

Географічно Парагвай не має берегової лінії. Доступ до океану закривають Бразилія, Аргентина та Болівія, пише Arch Daily.

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Саме тому парагвайці були змушені підлаштовуватись під умови, які виникли. Що з цього вийшло? Дивіться у нашій добірці:





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