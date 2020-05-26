Білосніжний інтер'єр: фото осучасненого будинку з мусульманської епохи Іспанії

На березі річки Альта, що неподалік Валенсії, дизайнери осучаснили фермерський будинок з мусульманського періоду Іспанії. Як інтер'єр так і екстер'єр виконаний повністю з білого кольору. Помешкання має цокольний поверх та один повноцінний, а також внутрішній дворик з басейном.

Будинок розташований в приміській зоні, проте близькість великого міста дає мешканцям усі переваги, які пов'язані з ним, пише Archdaily.

Схоже: Інтер'єр в білих тонах: приклад недорого та стильного дизайну з Австралії

З цокольної частини будинку можна вийти до внутрішнього дворика з садом та басейном. Нагорі облаштовані приватні зони та спальні. Фасад мав бути безперервним, щоб дати цілісний вигляд помешканню. З іншого входу розташований також білий гараж.



Лише стільці в будинку контрастують з білосніжним облицюванням / фото: Archdaily

Нам подобається думати про цей будинок, коріння якого сягає ще мусульманської епохи, як і навколишні традиційні фермерські будинки, цей проєкт відкритий до синього неба,

– розповіли творці проєкту.

Популярне: Інтер'єр в плоскому будинку: приклад комфортного помешкання в крихітному приміщенні

Дивіться більше фото білосніжного будинку з Іспанії:

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням