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Білосніжний інтер'єр: фото осучасненого будинку з мусульманської епохи Іспанії

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Білий колір є поширеним серед будинків на березі Середземного моря
Білий колір є поширеним серед будинків на березі Середземного моря / Archdaily

На березі річки Альта, що неподалік Валенсії, дизайнери осучаснили фермерський будинок з мусульманського періоду Іспанії. Як інтер'єр так і екстер'єр виконаний повністю з білого кольору. Помешкання має цокольний поверх та один повноцінний, а також внутрішній дворик з басейном.

Будинок розташований в приміській зоні, проте близькість великого міста дає мешканцям усі переваги, які пов'язані з ним, пише Archdaily.

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З цокольної частини будинку можна вийти до внутрішнього дворика з садом та басейном. Нагорі облаштовані приватні зони та спальні. Фасад мав бути безперервним, щоб дати цілісний вигляд помешканню. З іншого входу розташований також білий гараж.


Лише стільці в будинку контрастують з білосніжним облицюванням / фото: Archdaily

Нам подобається думати про цей будинок, коріння якого сягає ще мусульманської епохи, як і навколишні традиційні фермерські будинки, цей проєкт відкритий до синього неба,
– розповіли творці проєкту.

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Дивіться більше фото білосніжного будинку з Іспанії:

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Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Ідеї для дому Ідеї для інтер'єру Дизайн Архітектура
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