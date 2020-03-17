Болгарська архітектура: фото сучасних житлових будинків, побудованих в країні

Балканська архітектура входить у новий етап розвитку. Помітне місце серед тамтешніх архітектурних проєктів займає Болгарія. Видання Archdaily склало для вас список найцікавіших болгарських будинків, які побудовані за останні кілька років.

Про свіжі новинки архітектури з Болгарії пише Archdaily.

Популярне: Рай для соціопата: італієць побудував сучасний будинок посеред лісу – фото

Архітектура Болгарії відображає тамтешні рівнинні та гірські тенденції.

Eclipse House



Будинок має велике подвір'я та задній двір / фото: Archdaily

Будинок розташований на околиці столиці країни – Софії. Кожна з трьох сторін будинку відрізняється розмірами, одна з них безпосередньо повязана з вулицею та садом. Разом вони створюють єдиний простір з цокольним поверхом та маленьким садом.

Vacation House



Фургончик досі на ходу / фото: Archdaily

Ідея створення будинку народилася в бажанні триматись подалі від людей та проводити більше часу на природі. Маючи обмежений бюджет, молода сімя вирішила створити будинок на колесах. Розмір будинку – 9 квадратних метрів.

Observation House



Паркан закриває будинок майже повністю / фото: Archdaily

Будинок розташований на пагорбі біля невеликого села. Місце було вибране через панораму, яка відкривається з пагорба, та віддаленість від самого села. На даху будинку розташована тераса з 360-градусним кутом огляду.

Fishing Lodge



В будинку живуть лише влітку / фото: Archdaily

Дивної форми рибальський будиночок був добудований влітку 2012 року. Будівля площею 290 квадратних метрів розділена на дві секції, одна частина будинку вбудована у схил пагорба, а інша піднімається над землею та нагадує вежу. З самотнього будинку відкривається вид на велике озеро з величезними лісами, що лежать поруч.

Вас зацікавить: Спільна квартира без кухні стає трендом: як дизайнерка змінює уявлення про життя у місті – фото

Large Home Tree



Перед будинком є невеличкий басейн / фото: Archdaily

За замовленням відомого прихильника мистецтв та успішного бізнесмена Джорджа Боніна, архітектурна фірма Ignatov Architects розробила концепцію Home Tree. Цей проєкт - спроба переосмислити сільську архітектуру. За задумом, будинок повинен гармоніювати з деревами навколо.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням