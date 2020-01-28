Будинок під Києвом переміг на міжнародному конкурсі в США

Дім Шкруба від української архітектурної майстерні Sergey Makhno здобув золоту нагороду у номінації "Професійний дизайн інтер'єру". Ця перемога перша для українців на конкурсі IDA у цьому році.

Нагородження традиційно відбулося у Лос-Анджелесі, про це йдеться на офіційному сайті IDA.

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Цій премії вже 13 років, а має вона на меті визнання розумного та сталого дизайну, а також популяризацію легендарних дизайнерів та відкриття нових талантів.



Будинок зроблений з екологічних матеріалів / фото: IDA

Дім Шкруба розташований недалеко від Києва. Його збудував засновник студії Сергій Махно для своєї сім'ї. Будинок зроблений у сучасному українському стилі.



В будинку багато дерева та глини / фото: IDA

Дах житла виготовлений з очерету, на стінах глина у 9 різних техніках мазання. Стеля дерев'яна. Матеріал для неї привезли із старих хат та сараїв із Західної України.

За словами Сергія Махна, про перемогу в конкурсі вони дізнались у день народження компанії, якій цього року вже 17.



На верхньому поверсі, серед іншого, розташовані спальні / фото: IDA

Ця новина не про те, що наша студія отримала перемогу. Це про те, що зацікавленість світу до сучасного українського дизайну, до нашої культури росте. Адже дім Шкруба – це святкування українських традицій. Ми не завжди розуміємо, але точно відчуваємо “своє” – воно дає силу,

– розповів директор майстерні.



Будинок був високо оцінений укладачами рейтингу / фото: IDA

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Будівля має два поверхи. На першому розмістили бібліотеку, кафетерій із експозицією з живих квітів і авторських світильників під стелею. На другому – лекторії та кінотеатр. Усі приміщення мають потужну шумоізоляцію, виконані із зносостійких матеріалів і оснащені сучасною технікою. Тематичні зони розділені за кольорами і матеріалами.

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