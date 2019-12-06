5 ідей для новорічного декору кімнати в 2020 році: фото

Щоб успішно попрощатись із старим роком – новий треба зустрічати з оновленою оселею. Якщо на ремонт не завжди вистачає грошей, то простенький новорічний декор, виготовлений власними руками, по кишені абсолютно всім. Якщо ви шукаєте креативні ідеї для новорічного декору – читайте наш матеріал.

Часто абсолютно звичайні та непримітні речі можна перетворити на цікаву новорічну прикрасу.

Вас зацікавить: Як прикрасять головну ялинку країни: чарівні фото

Ідеї для новорічного декору

Різдвяний вінок



У вінок можна додавати все що завгодно / фото: Kvitochka

Сам вінок не назвеш незвичним елементом декору. Навпаки – прикрашати вхідні двері красивим вінком є традицією, яка має давнє коріння. Проте уявити собі свята без цього елементу декору з кожним роком стає все важче.

Для цього вам потрібно купити кілька складових:

кругла основа з дроту або щільного картону (можна купити готове коло);

хвойні гілки та "дощик" для намотування на основу;

дрібнички. Це можуть бути фрукти, шишки, ягоди, кульки, стрічки або бантики;

термоклей. Щоб уся композиція трималась купи.

Ціна готового вінка – від до 200 до 500 гривень.

Гірлянди в пляшці



Гірлянди в пляшці завжди виглядатимуть стильно / фото: Stiker

Ще один обов’язковий атрибут для Нового року – гірлянди. Проте, традиційне розвішування гірлянд по кімнаті вже давно стало банальністю. Вихід? Помістити їх в порожні скляні пляшки та розставити по всьому дому. Важливо: використовуйте гірлянду, яка не нагрівається до високих температур та вимикайте їх на ніч.

Внутрішні гірлянди можна придбати від 79 гривень.

Наліпки та стікери



Наліпки варто використовувати на стінах, які піддаються очищенню / фото: Покупон

В кожному супермаркеті ближче до кінця року можна придбати наліпки у вигляді ялинки, сніговика чи Санта Клауса. Можна виділити для них окрему частину стіни в коридорі чи вітальні та створити цілу композицію, яка перетвориться в фотозону.

Ціни на великі та красиві наліпки коливаються на рівні 300 гривень.

Малюнки на склі



Малювати зубною пастою простіше ніж здається / фото: Shadr.info

За допомогою зубної пасти можна перевірити свої здібності художника на вікні чи дзеркалі. Окрім самої пасти вам знадобиться зубочистка та шматочок поролону. Малюнок ялинової гілки чи кролика в лісі можна створити самому або використати спеціальні трафарети.

Якщо ви все-таки сумніваєтесь в своїх здібностях до малювання, можна придбати спеціальні наліпки на скло від 140 гривень.

Цікаве: Інститут кольору Pantone визначив наймодніші кольори 2020 року

Блискітки



Подаруйте нове життя старим лампам / фото: Ідеї декору

Ось вже кілька років підряд модними залишаються блискітки. Звісно можна просто купити готові блискучі прикраси на ялинку. Або взяти кілька баночок різнокольорових блискіток і клей-спрей. В такому випадку навіть порожню пляшку від шампанського легко перетворити у витвір мистецтва.

Різної форми та кольору блискітки коштують коштують від 25 гривень за пакет.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням