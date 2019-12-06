5 ідей для новорічного декору кімнати в 2020 році: фото

303 Читать новость на русском
Існує багато способів прикрасити власне житло за невеликі гроші / Annie Spratt

Щоб успішно попрощатись із старим роком – новий треба зустрічати з оновленою оселею. Якщо на ремонт не завжди вистачає грошей, то простенький новорічний декор, виготовлений власними руками, по кишені абсолютно всім. Якщо ви шукаєте креативні ідеї для новорічного декору – читайте наш матеріал.

Часто абсолютно звичайні та непримітні речі можна перетворити на цікаву новорічну прикрасу.

Вас зацікавить: Як прикрасять головну ялинку країни: чарівні фото

Ідеї для новорічного декору


У вінок можна додавати все що завгодно / фото: Kvitochka

Сам вінок не назвеш незвичним елементом декору. Навпаки – прикрашати вхідні двері красивим вінком є традицією, яка має давнє коріння. Проте уявити собі свята без цього елементу декору з кожним роком стає все важче.

Для цього вам потрібно купити кілька складових:

  • кругла основа з дроту або щільного картону (можна купити готове коло);
  • хвойні гілки та "дощик" для намотування на основу;
  • дрібнички. Це можуть бути фрукти, шишки, ягоди, кульки, стрічки або бантики;
  • термоклей. Щоб уся композиція трималась купи.

Ціна готового вінка – від до 200 до 500 гривень.


Гірлянди в пляшці завжди виглядатимуть стильно / фото: Stiker

Ще один обов’язковий атрибут для Нового року – гірлянди. Проте, традиційне розвішування гірлянд по кімнаті вже давно стало банальністю. Вихід? Помістити їх в порожні скляні пляшки та розставити по всьому дому. Важливо: використовуйте гірлянду, яка не нагрівається до високих температур та вимикайте їх на ніч.

Внутрішні гірлянди можна придбати від 79 гривень.


Наліпки варто використовувати на стінах, які піддаються очищенню / фото: Покупон

В кожному супермаркеті ближче до кінця року можна придбати наліпки у вигляді ялинки, сніговика чи Санта Клауса. Можна виділити для них окрему частину стіни в коридорі чи вітальні та створити цілу композицію, яка перетвориться в фотозону.

Ціни на великі та красиві наліпки коливаються на рівні 300 гривень.


Малювати зубною пастою простіше ніж здається / фото: Shadr.info

За допомогою зубної пасти можна перевірити свої здібності художника на вікні чи дзеркалі. Окрім самої пасти вам знадобиться зубочистка та шматочок поролону. Малюнок ялинової гілки чи кролика в лісі можна створити самому або використати спеціальні трафарети.

Якщо ви все-таки сумніваєтесь в своїх здібностях до малювання, можна придбати спеціальні наліпки на скло від 140 гривень.

Цікаве: Інститут кольору Pantone визначив наймодніші кольори 2020 року


Подаруйте нове життя старим лампам / фото: Ідеї декору

Ось вже кілька років підряд модними залишаються блискітки. Звісно можна просто купити готові блискучі прикраси на ялинку. Або взяти кілька баночок різнокольорових блискіток і клей-спрей. В такому випадку навіть порожню пляшку від шампанського легко перетворити у витвір мистецтва.

Різної форми та кольору блискітки коштують коштують від 25 гривень за пакет.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Декор і дім Дизайн Ідеї для дому
Перетворення балкону на кімнату – як втілити в реальність та що треба врахувати
4 грудня
5027
Залиште відгук