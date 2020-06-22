Електрокаміни – девайс, популярний протягом багатьох років, адже є не тільки обігрівальним приладом, але і елементом дизайну.

Чому електрокаміни настільки затребувані, і в якій стилістиці вони використовуються найбільш часто, в інтерв'ю 24 каналу розповіла дизайнерка інтер'єру Ольга Левітська.

Читайте Каміни в заміських будинках: як правильно облаштувати

Чому електрокаміни знову в моді і все частіше використовуються?

Електрокаміни в інтер'єрі завжди були модними і актуальними, однак хвиля популярності наростає. Це відбувається з тієї причини, що люди все більше хочуть створити особливу атмосферу. Це коли ти живеш в квартирі, але хочеш відчувати, що у тебе – будинок. Цього ефекту якраз можна досягти за допомогою "живої" точки вогню.

У чому переваги використання електрокамінів в інтер'єрі?

Точка вогню – це технічно складний вузол, який в квартирі зробити правдоподібно без каміну (за рідкісним винятком) практично неможливо. Тому, в даному випадку, електрокамін є точкою вогню, що виконує з одного боку – естетичну функцію – це красиве вогнище, на яке приємно дивитися, яке створює атмосферу домашнього затишку. З іншого боку – у нього є обігрів, функція опалення. В принципі, якщо камін поставити в лоджії, він може служити обігрівачем. І це серйозний плюс.

Камін створює атмосферу затишку у будь-якій оселі / Фото roomester

Який камін виглядає більш виграшно і цікаво у сучасному інтер'єрі?

Дуже гарно виглядає, коли є круговий огляд – це острівні електрокаміни. Також стильно виглядає, коли вони відкриті. Електрокаміни бувають і з паровим ефектом, коли здається, що це полум'я вогню, але насправді це виходить підсвічений пар. Є моделі з обігрівом, а є такі, що не гріють абсолютно (вбудовані острівні електрокаміни – cassette), але це дуже яскравий ефект для комерційних приміщень, для зон очікування, кафе або ресепшн. На відміну від біокамінів, які у квартирах встановлюють досить рідко, оскільки вони вимагають особливого догляду, парові електрокаміни не потребують багато уваги і спеціального облуговування. Потрібно лише раз на день-два додавати звичайну воду і раз на місяць почистити його за допомогою щітки.

Острівні каміни виглядають свіжо і стильно / Фото kaminyn

Цікаво Настінні каміни: компанія Royal представила найбільш очікувану лінійку 2020

У якому стилі електрокаміни найбільш популярні на сьогоднішній день?

Найчастіше каміни оформляють у стилі кантрі, у неокласиці. Є безліч декоративних елементів, які в цьому допомагають. Це поліуретанові і гіпсові молдинги, які роблять камін максимально схожим на справжній. Також самі виробники електрокамінів вже комплектують їх порталами, там досить великий вибір зовнішніх видів. Якщо говорити про сучасну стилістику, електрокаміни стають цікавою точкою зонування. Їх можна ставити на імітовані п'єдестали з металу, з каменю. Я переважно використовую електрокаміни у скандинавському стилі з елементами неокласики. Люди його встановили і з задоволенням ним користуються, відгуки дуже хороші.

А в яких приміщеннях здебільшого встановлюють електрокаміни?

У своїх проєктах електрокаміни я зазвичай використовую в тих випадках, коли необхідно у вітальнях або столових зонах підкреслити зону збору людей. Це такий візуальний портал з каменю, гіпсу, поліуретанового молдингу – ставиш електрокамін і отримуєш атмосферу затишку. Головний фактор любові до подібних предметів – це якраз атмосфера, що отримується завдяки ним.

Парові каміни користуються великим попитом / Фото fireplace

Що поєднується з електрокамінами? Чи можна поєднати їх з іншими улюбленими предметами інтер'єру?

Електрокаміни виступають дуже яскравим декором. Вони поєднуються з чим завгодно, оскільки їхня головна функція – увага. Це візуальний акцент, який допомагає об'єднати всі предмети навколо якоїсь зони. Наприклад, у вітальні люди звикли робити такою зоною уваги або телевізор, або електрокамін. Зараз переважно відмовляються від телевізорів, це така позитивна тенденція. Все більше обирають домашні кінотеатри, проектори або каміни. З цього списку саме електрокаміни дають приємну прив'язку по зоні, і, навіть якщо ти їм не дуже часто користуєшся, завдяки своєму зовнішньому вигляду, він створює "правильний" вид вітальні або їдальні.