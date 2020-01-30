Інтер'єр кімнати в стилі бохо: особливості, кольори та меблі

Якщо вас абсолютно не влаштовують класичні напрями в дизайні, то варто задуматись над стилем бохо. Яскравий та неординарний дизайн кімнати добре підійде для сміливих та яскравих людей. Як правильно оформити кімнату в стилі бохо, які кольори підійдуть та як правильно підібрати меблі – читайте в нашому матеріалі.

Стиль рознесли світом бродячі артисти та кочові народи родом з Богемії.

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Особливості стилю бохо в інтер'єрі

Кольори



Яскравий червоний – цілком підходить для дизайну в цьому стилі / фото: Iremont

Цікавинкою стилю є абсолютно вільна колірна гама. Проте найчастіше використовуються яскраві відтінки кольорової палітри покликані наповнити квартиру життєрадісною атмосферою свята. Сміливо експериментуйте з абсолютно різними кольорами. Підійдуть будь-які поєднання.

Меблі



Можна просто прикрасити старий диван яскравими елементами / фото: Інтер'єр

Меблі для бохо використовуються різні. Найважливішою умовою є колір. Куплена фурнітура обшивається нестандартними матеріалами, забарвлюється яскравими відтінками. Простір кімнати можна заповнити меблями, що мають вигляд старовинних конструкцій. Вітається також використання пледів, покривал та скатертин.

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Предмети декору



Часто елементи декору в такому будинку роблять власноруч / фото: Voice

Ідеальним рішенням буде використання власноруч виготовлених власниками квартири предметів. Під час організації освітлення рекомендується підключити матові абажури – дизайнерські джерела світла. Віконні отвори оснащуються текстильними шторами, фіранками, жалюзі чи перегородками.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням