Мийка для кухні: що варто знати та який матеріал вибрати – фото

310 Читать новость на русском
Мийка є дуже важливою на кухні
Мийка є дуже важливою на кухні / mebel58.com

Важливим елементом кухонного інтер'єру є мийка. Сьогодні на ринку існує безліч варіантів матеріалу для кухонної мийки, та найкращим варіантом стане камінь. Видів каменю теж багато і кожен з них має свої переваги та недоліки.

Першими кухонну мийку з штучного каменю виготовили в американській фірмі DuPont.

Схоже: Як затишно облаштувати маленьку кухню: лайфхаки для дизайну інтер'єру у фото

Найпопулярнішими видами штучного каменю є кориан, штучний граніт та рідкий камінь.

Який матеріал кращий?

Мийка з кориану

Дуже гладенька поверхня в такої мийки / фото stone.a-idea

Переваги:

  • не має пір і поглиблень, тому не вбирає вологу і не накопичує бруд;
  • не вибагливі в догляді, догляд за ними дуже простий;
  • довговічність

Штучний граніт


Колір відіграє важливу роль в дизайні кухні / фото ua.today

Переваги:

  • стійка до механічних пошкоджень;
  • невибаглива в догляді;
  • ідеально вписується в будь-який інтер'єр через чорний колір.

Мийка з рідкого каменю


15 років гарантії дають виробники на цю мийку / фото You Tube

Переваги:

  • рідкий камінь можна напилювати на вже готові раковини з інших матеріалів;
  • відрізняється винятковою міцністю та довговічністю;
  • довгий термін гарантії від виробника.

Вам буде цікаво: IKEA показала кухню майбутнього

Недоліки штучного каменю:

  • висока ціна. Вироби з цього матеріалу є в продажу вже десятки років, проте кам'яна раковина все ще недоступна для більшості потенційних покупців;
  • небезпека мікротріщин. Якщо при встановленні виникла непомітна тріщина в стінці мийки, то в процесі експлуатації вона може призвести до виникнення наскрізного отвору;
  • іноді при раптовому включенні гарячої води може відбутись розгерметизація швів між мийкою і стільницею. Проте герметик легко усуває цю проблему.

 А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

Теги: Дизайн Ідеї для інтер'єру Декор і дім
blog_ava
Джеймс Бонд позаздрить: як виглядають справжні апартаменти на воді – фото
29 жовтня
714
Залиште відгук