Мийка для кухні: що варто знати та який матеріал вибрати – фото

Важливим елементом кухонного інтер'єру є мийка. Сьогодні на ринку існує безліч варіантів матеріалу для кухонної мийки, та найкращим варіантом стане камінь. Видів каменю теж багато і кожен з них має свої переваги та недоліки.

Першими кухонну мийку з штучного каменю виготовили в американській фірмі DuPont. Схоже: Як затишно облаштувати маленьку кухню: лайфхаки для дизайну інтер'єру у фото Найпопулярнішими видами штучного каменю є кориан, штучний граніт та рідкий камінь. Який матеріал кращий? Мийка з кориану Дуже гладенька поверхня в такої мийки / фото stone.a-idea Переваги: не має пір і поглиблень, тому не вбирає вологу і не накопичує бруд;

не вибагливі в догляді, догляд за ними дуже простий;

довговічність Штучний граніт

Колір відіграє важливу роль в дизайні кухні / фото ua.today Переваги: стійка до механічних пошкоджень;

невибаглива в догляді;

ідеально вписується в будь-який інтер'єр через чорний колір. Мийка з рідкого каменю

15 років гарантії дають виробники на цю мийку / фото You Tube Переваги: рідкий камінь можна напилювати на вже готові раковини з інших матеріалів;

відрізняється винятковою міцністю та довговічністю;

довгий термін гарантії від виробника. Вам буде цікаво: IKEA показала кухню майбутнього Недоліки штучного каменю: висока ціна . Вироби з цього матеріалу є в продажу вже десятки років, проте кам'яна раковина все ще недоступна для більшості потенційних покупців;

. Вироби з цього матеріалу є в продажу вже десятки років, проте кам'яна раковина все ще недоступна для більшості потенційних покупців; небезпека мікротріщин . Якщо при встановленні виникла непомітна тріщина в стінці мийки, то в процесі експлуатації вона може призвести до виникнення наскрізного отвору;

. Якщо при встановленні виникла непомітна тріщина в стінці мийки, то в процесі експлуатації вона може призвести до виникнення наскрізного отвору; іноді при раптовому включенні гарячої води може відбутись розгерметизація швів між мийкою і стільницею. Проте герметик легко усуває цю проблему. А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням