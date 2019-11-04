Мийка для кухні: що варто знати та який матеріал вибрати – фото
Важливим елементом кухонного інтер'єру є мийка. Сьогодні на ринку існує безліч варіантів матеріалу для кухонної мийки, та найкращим варіантом стане камінь. Видів каменю теж багато і кожен з них має свої переваги та недоліки.
Першими кухонну мийку з штучного каменю виготовили в американській фірмі DuPont.
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Найпопулярнішими видами штучного каменю є кориан, штучний граніт та рідкий камінь.
Який матеріал кращий?
Мийка з кориану
Дуже гладенька поверхня в такої мийки / фото stone.a-idea
Переваги:
- не має пір і поглиблень, тому не вбирає вологу і не накопичує бруд;
- не вибагливі в догляді, догляд за ними дуже простий;
- довговічність
Штучний граніт
Колір відіграє важливу роль в дизайні кухні / фото ua.today
Переваги:
- стійка до механічних пошкоджень;
- невибаглива в догляді;
- ідеально вписується в будь-який інтер'єр через чорний колір.
Мийка з рідкого каменю
15 років гарантії дають виробники на цю мийку / фото You Tube
Переваги:
- рідкий камінь можна напилювати на вже готові раковини з інших матеріалів;
- відрізняється винятковою міцністю та довговічністю;
- довгий термін гарантії від виробника.
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Недоліки штучного каменю:
- висока ціна. Вироби з цього матеріалу є в продажу вже десятки років, проте кам'яна раковина все ще недоступна для більшості потенційних покупців;
- небезпека мікротріщин. Якщо при встановленні виникла непомітна тріщина в стінці мийки, то в процесі експлуатації вона може призвести до виникнення наскрізного отвору;
- іноді при раптовому включенні гарячої води може відбутись розгерметизація швів між мийкою і стільницею. Проте герметик легко усуває цю проблему.
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