Квартира в стилі хай-тек: особливості, кольори, освітлення та меблі – фото
В сучасному світі наше повсякденне життя все більше захоплюють різноманітні цифрові технології. Саме тому, інтер'єр для "розумних будинків" має бути відповідним. Особливості стилю хай-тек, які найкраще підходять кольори, меблі та освітлення для такого інтер'єру – читайте в нашому матеріалі.
Сьогодні прилади вмикаються за допомогою сенсорів, а мікроклімат та запах в будинку контролюється спеціальними приладами. Hi-Tech дозволить вашій квартирі йти в ногу з часом.
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Особливості стилю хай-тек
Відсутність декору
Найкраще хай-тек підходить для кухні / фото: Твой дизайн дома
Мінімалізм передбачає невелику кількість предметів декору, а хай-тек вчить обходитись без дрібниць взагалі. Найважливіше правило стилю – якщо елемент інтер'єру не відіграє жодної практичної функції – його треба викинути.
Матеріали
Особливістю є практично відсутність дерева. Три основних матеріали, з яких складається інтер'єр кімнати в стилі хай-тек, це скло, метал та пластик.
Колір
Яскравим кольорам не місце в цьому стилі / фото: Мебль для вас
Основними кольорами є білий, чорний та сірий, проте як додатки можуть підійти також:
- кремовий;
- золотисто-жовтий;
- бежевий;
- кавовий.
Освітлення
Один із найважливіших елементів стилю є саме освітлення. Найчастіше використовуються підвісні галогенні лампи, комбінації із світлодіодних стрічок, а також плафони з молочного або матового скла різних форм.
Меблі
Декоративні каміни добре підходять стилю хай-тек / фото: Rehouse
У дизайні інтер'єру хай-тек відсутні звичні шафи. Зате в пригоді стане меблева модульна система, яка може легко трансформуватися за бажанням власників, а також вбудовані місця для зберігання одягу.
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Існує кілька важливих правил щодо вибору меблів:
- меблі повинні бути максимально функціональними і зручними;
- поверхні рівні та гладенькі;
- роль прикрас виконують блискучі, сріблясті або металеві елементи фурнітури.
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