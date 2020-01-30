Квартира в стилі хай-тек: особливості, кольори, освітлення та меблі – фото

В сучасному світі наше повсякденне життя все більше захоплюють різноманітні цифрові технології. Саме тому, інтер'єр для "розумних будинків" має бути відповідним. Особливості стилю хай-тек, які найкраще підходять кольори, меблі та освітлення для такого інтер'єру – читайте в нашому матеріалі.

Сьогодні прилади вмикаються за допомогою сенсорів, а мікроклімат та запах в будинку контролюється спеціальними приладами. Hi-Tech дозволить вашій квартирі йти в ногу з часом.

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Особливості стилю хай-тек

Відсутність декору



Найкраще хай-тек підходить для кухні / фото: Твой дизайн дома

Мінімалізм передбачає невелику кількість предметів декору, а хай-тек вчить обходитись без дрібниць взагалі. Найважливіше правило стилю – якщо елемент інтер'єру не відіграє жодної практичної функції – його треба викинути.

Матеріали

Особливістю є практично відсутність дерева. Три основних матеріали, з яких складається інтер'єр кімнати в стилі хай-тек, це скло, метал та пластик.

Колір



Яскравим кольорам не місце в цьому стилі / фото: Мебль для вас

Основними кольорами є білий, чорний та сірий, проте як додатки можуть підійти також:

кремовий;

золотисто-жовтий;

бежевий;

кавовий.

Освітлення

Один із найважливіших елементів стилю є саме освітлення. Найчастіше використовуються підвісні галогенні лампи, комбінації із світлодіодних стрічок, а також плафони з молочного або матового скла різних форм.

Меблі



Декоративні каміни добре підходять стилю хай-тек / фото: Rehouse

У дизайні інтер'єру хай-тек відсутні звичні шафи. Зате в пригоді стане меблева модульна система, яка може легко трансформуватися за бажанням власників, а також вбудовані місця для зберігання одягу.

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Існує кілька важливих правил щодо вибору меблів:

меблі повинні бути максимально функціональними і зручними;

поверхні рівні та гладенькі;

роль прикрас виконують блискучі, сріблясті або металеві елементи фурнітури.

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