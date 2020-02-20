В Австралії побудували термінал, фасад якого нагадує дерево – фото
Неподалік австралійського міста Мельбурн розташований електричний термінал Брансвік. Будівля служить розподільним пунктом "зеленої" електроенергії для великого міста. Під час реновації фасаду, його вирішили зробити у вигляді дерева.
Про оновлення фасаду пише архітектурне видання Archdaily.
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Раніше зовні будівля нагадувала бетонний бункер, проте в цьому році її вирішили оновити.
Тепер термінал вдало вписується в загальний простір навколо / фото: Archdaily
Район, де розташовується термінал, розташований серед дерев, тож архітектори вирішили замаскувати його під навколишній ландшафт.
Всі потужності замасковані всередині / фото: Archdaily
Нижня частина виконана у формі деревної кори, а верхня ніби складається з листя. Посередині суворі бетонні блоки прикриває банер, на якому зображений ліс.
У верхній частині фасад зовнішнім виглядом нагадує листя дерева / фото: Archdaily
Щоб зменшити об'єм будівлі та покращити краєвиди на ділянці та навколо нього, електрична інфраструктура розміщується в приміщенні, яке оброблене екранами, фактурними панелями з бетонних плит та матеріалами, призначеними для їхньої інтеграції в зелень навколо,
– йдеться у поясненні архітекторів.
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Будівлю відзначили багато архітектурних видань / фото: Archdaily
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