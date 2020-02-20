24 канал техно lifestyle Здоровʼя спорт Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

В Австралії побудували термінал, фасад якого нагадує дерево – фото

- Читать новость на русском
Електричний термінал Мельбурна тепер замаскований під дерево / Archdaily

Неподалік австралійського міста Мельбурн розташований електричний термінал Брансвік. Будівля служить розподільним пунктом "зеленої" електроенергії для великого міста. Під час реновації фасаду, його вирішили зробити у вигляді дерева.

Про оновлення фасаду пише архітектурне видання Archdaily.

Схоже: Поєднання скла та бетону: польська художниця відкрила креативну студію – фото

Раніше зовні будівля нагадувала бетонний бункер, проте в цьому році її вирішили оновити.


Тепер термінал вдало вписується в загальний простір навколо / фото: Archdaily

Район, де розташовується термінал, розташований серед дерев, тож архітектори вирішили замаскувати його під навколишній ландшафт.


Всі потужності замасковані всередині / фото: Archdaily

Нижня частина виконана у формі деревної кори, а верхня ніби складається з листя. Посередині суворі бетонні блоки прикриває банер, на якому зображений ліс.


У верхній частині фасад зовнішнім виглядом нагадує листя дерева / фото: Archdaily

Щоб зменшити об'єм будівлі та покращити краєвиди на ділянці та навколо нього, електрична інфраструктура розміщується в приміщенні, яке оброблене екранами, фактурними панелями з бетонних плит та матеріалами, призначеними для їхньої інтеграції в зелень навколо,
– йдеться у поясненні архітекторів.

Читайте також: У Франції всі державні будівлі наполовину будуватимуться з дерева – фото "зелених" проєктів


Будівлю відзначили багато архітектурних видань / фото: Archdaily

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Австралія Дизайн Ідеї для екстер'єру Архітектура
Японський стиль в інтер'єрі: практичні поради щодо оформлення – фото
18 лютого
Залиште відгук