В Австралії побудували термінал, фасад якого нагадує дерево – фото

Неподалік австралійського міста Мельбурн розташований електричний термінал Брансвік. Будівля служить розподільним пунктом "зеленої" електроенергії для великого міста. Під час реновації фасаду, його вирішили зробити у вигляді дерева.

Про оновлення фасаду пише архітектурне видання Archdaily.

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Раніше зовні будівля нагадувала бетонний бункер, проте в цьому році її вирішили оновити.



Тепер термінал вдало вписується в загальний простір навколо / фото: Archdaily

Район, де розташовується термінал, розташований серед дерев, тож архітектори вирішили замаскувати його під навколишній ландшафт.



Всі потужності замасковані всередині / фото: Archdaily

Нижня частина виконана у формі деревної кори, а верхня ніби складається з листя. Посередині суворі бетонні блоки прикриває банер, на якому зображений ліс.



У верхній частині фасад зовнішнім виглядом нагадує листя дерева / фото: Archdaily

Щоб зменшити об'єм будівлі та покращити краєвиди на ділянці та навколо нього, електрична інфраструктура розміщується в приміщенні, яке оброблене екранами, фактурними панелями з бетонних плит та матеріалами, призначеними для їхньої інтеграції в зелень навколо,

– йдеться у поясненні архітекторів.

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Будівлю відзначили багато архітектурних видань / фото: Archdaily

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