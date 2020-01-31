В Лос-Анджелесі зведуть незвичний житловий будинок – фото химерної будівлі

Архітектурна фірма Morphosis розробила в Лос-Анджелесі 15-поверховий будинок. Проєкт передбачає наявність кутової білої конструкції, яка "обнімає" скляну вежу, покриту рослинами.

Фірма також переробить відому "The Viper Room" – майданчик заснований Джонні Деппом на місці майбутнього будівництва, пише Dezeen.

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8850 Sunset (назва будівлі – 24 канал) – це як відповідь на історію місця, так і модель для майбутніх міських розробок, які з'єднають комерційне, соціальне та житлове життя при взаємодії з громадськістю,

– пояснив Том Мейн, засновник Morphosis.



Проєкт є дуже амбіційним / фото: Dezeen

Амбіційний проєкт має площу 239 000 квадратних футів (22 203 квадратних метрів) та складається з двох самостійних веж: одна покрита зеленню, а друга загорнутий у біле облицювання. Біла конструкція вигнута від основи скляної вежі і тягнеться доверху, де вони знову сходяться.

Будинок міститиме житлові приміщення, кондомініуми, конференц-зали, розкішний готель та торгові приміщення. Також в проєкті передбачена величезна тераса.



Архітектори залишили просвіт між вежами, щоб зберегти вид на місто / фото: Dezeen

Підходячи до цього проєкту, ми хотіли, щоб дизайн показував дух того, що робить бульвар Sunset знаковим пунктом призначення, який він є. Водночас проєкт підштовхуватиме до Лос-Анджелеса зразка ХХІ століття, який зеленіший, щільніший, стійкіший та орієнтований на пішоходів,

– сказав Мейн.

У зеленій частині будівлі розмістяться квартири, а у білій – готель.

Фірма має намір використовувати високоефективне скло та ізоляційний фасад на зовнішній стороні будівлі, щоб мінімізувати використання енергії для досягнення цього.

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Простори всередині будівлі також розроблені для використання природної вентиляції / фото: Dezeen

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