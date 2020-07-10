Як правильно розмістити настінний електрокамін: дизайнерка інтер'єру розкрила основні секрети
Електрокаміни протягом останніх років залишаються на піку популярності: люди із задоволенням встановлюють їх і в будинках, і в квартирах.
Як правильно розмістити настінний електрокамін і з чим його краще поєднувати, в інтерв'ю 24 каналу розповіла дизайнерка інтер'єру, керівниця дизайн-студії Vinterior Вікторія Морозова.
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Чому електрокаміни актуальні вже стільки років?
Насправді відповідь проста, вся річ у тому, що кожній людині, приходячи додому, потрібно тепло і затишок. А що краще каміна може згуртувати родину, сидячи перед теплим вогником, який радує око? Це кращий варіант, коли ви можете відчути справжній домашній затишок! І навіть телевізор часто залишається без діла, коли горить камін. Якраз-таки у ситуаціях, коли немає можливості зробити справжній дров'яний камін, і ви власник не будинку, а квартири, – це ідеальний варіант для того, щоб придбати собі настінний електрокамін.
Вікторія Морозова, керівниця дизайн-студії Vinterior, дизайнерка інтер'єру
Які види камінів найбільш затребувані в інтер'єрі?
Є різні каміни: острівні, вбудовані, підлогові, настінні. Але з моєї практики можу сказати, що найбільш популярні настінні вбудовані моделі камінів. Також популярні моделі, які йдуть відразу вбудовані у тумбі. Вони зазвичай займають мінімум місця, що дозволяє власникам малогабаритних квартир втілити мрію – мати камін у себе вдома.
Електрокамін дозволяє здійснити мрію, проживаючи навіть в квартирі / Фото Vinterior
У яких стилях використовують електрокаміни?
Насправді, в будь-якому стилі можна використовувати електрокамін. І більш того, скажу по секрету, зараз вже не використовуються чисті стилі в інтер'єрах, вже кілька років у тренді індивідуальність, і еклектика – поєднання стилів. Це коли не сухий і нудний монохромний мінімалізм, а коли в інтер'єрі внесені нотки характеру і індивідуальності замовника, при цьому використовуються насичені і складні кольори та їх поєднання. А камін – універсальний, завжди можна правильно закомпоновати його у будь-якому стилі!
Настінний камін додасть тепла та затишку будь-якому приміщенню / Фото Vinterior
Як правильно розмістити настінний електрокамін?
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Розташування
Важливий момент – потрапляння прямих сонячних променів і яскравого світла лампочок буде погіршувати якість штучного вогню, тому краще розміщувати пристрій у затишному куточку, або ніші з гіпсокартону. Також прослідкуйте за тим, щоб кондиціонер не дув прямо на електрокамін – це погано вплине на його функціональність і працездатність.
Кондиціонер поблизу каміна повинен бути встановлений правильно / Фото Vinterior
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Комунікації та монтаж
Потрібно до обраного місця розміщення каміна заздалегідь продумати комунікації, наприклад, виведення електрики, і все, як вказано у техпаспорті певної моделі. Взагалі, порада – чітко використовувати інструкцію з установки, зазвичай виробники все детально описують, головне – правильно підготувати місце під монтаж. Не ігноруйте інструкції!
Що ще вдало виглядатиме у подібному оформленні?
Також є моделі, які створюють ефект каміна – парові каміни, вони не дають тепла і обігріву, але при цьому візуальний і естетичний ефект вогню залишається, який радує око. Якщо у вас є дітки, то кращий і безпечний варіант – це паровий камін, який працює на воді. І взагалі в електрокамінах є різні ефекти: і звук потріскування поліна, і підсвічування різного кольору, і довжина, і висота вогню. Паровий камін – це варіант, який не вимагає особливих умов монтажу та матеріалів і дуже простий в установці.
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