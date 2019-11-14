Перепланування квартири – варіанти та нюанси

Ледь не кожен власник квартири задумувався над її переплануванням. І якщо ремонт більш простий процес – то до перепланування квартири слід підходити відповідальніше.

Перепланування зазвичай коштує дорого та вимагає вирішення юридичних тонкощів.

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Варіанти перепланування квартири

Капітальне перепланування



Квартира може суттєво змінитись після капітального перепланування / фото: Vseznayko

За такого перепланування власники отримують квартиру з вільним плануванням. Це дає можливість розставити стіни заново. Також можна змінити розташування дверних отворів чи вікон.

Великим мінусом таких капітальних змін є юридична тяганина. Так, перед початком ремонту ви повинні узаконити проєкт квартири.

Об'єднання простору



Кімната стає дуже просторою / фото: Дім Мрії

Якщо стіна не є опорною, то її можна знести без узгоджень з державою. Такий метод добре підійде для тих, кому мало простору у власному будинку.

В результаті знесення кількох стін, власники отримують можливість суттєво змінити інтер'єр власного будинку.

Поділ житлової площі



Нові стіни дадуть більше приватності членам сім'ї / фото: Hjarterum

Такий метод передбачає появу нових стінок чи перегородок. Тут важливо не забути, що отримані зони не можуть бути меншими ніж 10 квадратних метрів. Також слід дотримуватись решти вимог (наявність природного освітлення, належна вентиляція та вихід з кімнати).

Перепланування такого типу ідеально підійде для великої сім'ї. В результаті поділу площі кожен отримає свій куточок.

Зонування житлової площі



Лише символічний поділ простору дає відчуття затишку / фото: ЖК "Щасливий"

Спосіб схожий на попередній, проте під час зонування поділ житлової площі відбувається не повністю. В ролі стін легко можуть використовуватися текстильні вироби, корпусні меблі або пластикові конструкції.

За такого перепланування, можна поділити одну кімнату між двома малюками чи виділити домашній кабінет у спальні.

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Методи можна поєднувати та креативити. Наприклад, можна об'єднати житлову кімнату з кухнею, ванною чи балконом.

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