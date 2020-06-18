В Китаї місцеві дизайнери переосмислили ідею традиційної монгольської юрти. Нова концепція передбачає юрту-гармошку, яку можна скласти, а при потребі розкласти. Всередині можна проводити невеликі зустрічі, форуми чи виставки. Незвичним також є матеріал з якого зводили юрту – тонка сталь.