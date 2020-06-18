Зв'язок з традиціями: в Китаї розробили юрту-гармошку – фото незвичного проєкту
В Китаї місцеві дизайнери переосмислили ідею традиційної монгольської юрти. Нова концепція передбачає юрту-гармошку, яку можна скласти, а при потребі розкласти. Всередині можна проводити невеликі зустрічі, форуми чи виставки. Незвичним також є матеріал з якого зводили юрту – тонка сталь.
Дизайнери не порушили головного принципу юрти – кругла форма, повідомляє Archdaily.
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В цьому проєкті круговий простір традиційної монгольської юрти ділиться на два напівкруглих простори, а висувний прямокутний простір створює більше місця.
Проєкт поки є лише пробним / Фото Archdaily
Дизайнери довго шукали матеріал, який би підійшов для проєкту, і зупинилися на легкій нержавіючій сталі.
Сама ідея збереження круглої форми криється в культурі монголів – коло символізує єднання.
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