На дестабілізацію в Україні працюють 7 000 російських спецслужбовців, – СБУ
Джерело:"Свобода слова" на ICTV
За підрахунками Служби безпеки України, загалом близько 7 тисяч працівників російських спецслужб працюють на дестабілізацію ситуації в Україні. Зокрема, мовиться про роботу ботоферм.
Дані щодо кількості російських спецслужбовців, які працюють проти України, озвучив керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.
До слова СБУ розслідує організацію держперевороту в Україні
Робота спецслужб Росії проти України
Керівник департаменту кібербезпеки розповів, що загалом за підрахунками близько 7 тисяч співробітників спецслужб працюють з території Росії проти України.
Він зауважив, що від початку 2021 року очолюваний ним департамент заблокував 15 розгалужених мереж антиукраїнських інтернет-агітаторів, припинив діяльність близько 20 ботоферм потужністю понад 150 тисяч акаунтів.
Це нібито 150 тисяч осіб, які щось коментують, репостять, пишуть і дають оцінку подіям. Нами була проведена безпрецедентна спецоперація проти хакерської групи "Армагедон", яка штатно перебувала у ФСБ Росії та діяла з території окупованого Криму,
– розповів Ілля Вітюк.
Робота спецслужб Росії
- Звичайна форма агресії – це не єдина війна, яку Росія веде проти України. Саме тому вона й отримала назву гібридної війни.
- Зокрема в цьому напрямку Росія активно застосовує власну пропаганду. Наприклад, на окупованих нею територіях вона розповідає місцевим про "агресію України".
- На вільних територіях України через соцмережі Росія також "працює" з громадянами України – закликаючи до порушення конституційного ладу, поширюючи фейки про вакцинацію тощо.