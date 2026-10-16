Десятки країн діляться з Україною розвідданими, – Зеленський

Розвідувальні дані в умовах сучасної війни є критично важливими. Ситуація з доступом України до такої інформації дещо загострилася через ускладнення відносин зі США. При цьому Володимир Зеленський повідомив, що десятки інших країн продовжують надавати Києву розвіддані.

Про це президент сказав під час пресбрифінгу на саміті ЄС у Брюсселі.

Що заявив глава держави щодо розвідданих?

Зеленський зазначив, що Україна отримує розвіддані від десятків країн, однак інформацію про пуски балістичних ракет надають саме США.

Також Київ працює з Францією та іншими партнерами над розширенням можливостей зв'язку, щоб зменшити залежність від зовнішньої допомоги.

Слід нагадати, що кілька днів тому в медіа з'явилася інформація про те, що Вашингтон може позбавити Київ важливої розвідувальної інформації, нібито щоб змусити Україну припинити удари по російських НПЗ.

Попри те, що офіційно зазначалося, ніби США продовжують ділитися розвідданими з Україною, про що говорив і сам Дональд Трамп, увечері 12 та 13 жовтня Київ зазнав балістичної атаки. Ракети вдарили по столиці без попередження, через що й заговорили про втрату важливих "партнерів".

Під час масованої атаки країна-агресорка випустила 39 балістичних ракет і 120 ударних дронів, уразивши шість енергооб'єктів, зокрема київські електростанції. Близько 600 тисяч людей залишилися без світла. У столиці загинули щонайменше четверо людей, ще 25 постраждали.

Під час наступних атак західні "партнери", за даними Повітряних сил, попереджали Україну про загрозу балістичних ударів.