Десятки людей у бусі: у Польщі затримали українця, який перевозив мігрантів

На польсько-українському кордоні прикордонники Польщі затримали українця. Чоловік у своєму транспортному засобі потайки намагався перевезти 27 нелегальних мігрантів з Іраку.

Примітно, що сталося це неподалік кордону з Білоруссю, влада якої сама використовує біженців із Близького Сходу у гібридних атаках та країни Євросоюзу. Особливо якраз на Литву та Польщу.

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На кордоні Польщі затримали українця, який перевозив мігрантів з Іраку

У Польщі на кордоні з Україною й неподалік кордону з Білоруссю затримали українця.

Він перевозив у вантажному мікроавтобусі 27 нелегальних мігрантів з Іраку.

Інцидент стався 17 жовтня біля Радзівілува.

Для таємного транспортування людей українець використав автомобіль з маркуванням популярної кур’єрської компанії.



Українець потайки перевозив іракців до Польщі / Фото польських прикордонників



У мікроавтобусі були 27 нелегальних мігрантів / Фото польських прикордонників



Водій використав бус відомої кур'єрської служби / Фото польських прикордонників

Коротко про проблему Польщі з мігрантами з Близького Сходу

Лиш 16 жовтня у Польщі зафіксували 524 спроби нелегального перетину кордону з боку Білорусі. Загалом у жовтні таких було вже щонайменше 10 тисяч.

На початку вересня Польща запровадила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю. А все тому, що режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка використовує мігрантів у гібридних атаках на країни ЄС.