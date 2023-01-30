Влучні удари української авіації, втрати окупантів на Донеччині: головне від Генштабу

Українська авіація двічі вдарила по районах зосередження окупантів. Також вороги десятками втрачають особовий склад на Донеччині.

Наші військові розповіли, що росіяни продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках – переважно обороняються.

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Що відомо про атаки росіян

Наші військові попередили про загрозу російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Тільки протягом минулої доби вороги завдали:

авіаційного та три ракетних удари, один з яких – по Харкову;

44 рази обстріляли з реактивних систем залпового вогню, зокрема – і по населених пунктах. На жаль, є поранені та загиблі серед мирного населення.

Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області,

– розповіли в Генштабі ЗСУ.

Росіяни втрачають техніку та особовий склад

Російську окупанти зазнали втрат у Донецькій області. Тільки 28 січня до одного з місцевих моргів Горлівки привезли орієнтовно 20 тіл загиблих окупантів з районів Новобахмутівки та Майорська.

"Наша авіація протягом доби завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та 2 удари по районах зосередження окупантів", – заявили в Генштабі ЗСУ.

Також додали, що українські підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили:

2 радіолокаційних станції;

склад боєприпасів;

один інший важливий об'єкт противника.

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