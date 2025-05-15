Зеленський зустрічається з Ердоганом: останні новини з візиту Президента України в Туреччину

Наразі вже понад 2 години триває зустріч Володимира Зеленського з турецьким лідером Реджепом Ердоганом в Анкарі. Президент України одразу дав зрозуміти, що це буде тривала, змістовна розмова. Після її завершення очікується рішення України щодо того, як реагувати на делегацію від Росії, яку Кремль надіслав до Стамбула.

Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер розповіла про перебіг перемовин у Туреччині. Поки триває зустріч Володимира Зеленського з Реджепом Ердоганом, Дональд Трамп виступив із новою заявою.

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Що відбувається в Анкарі

Він сказав, що не очікує серйозних результатів найближчим часом – так само, як і прибуття Путіна до Туреччини.

Нічого не станеться, поки ми з Владіміром Путіним не зустрінемось. Я не розчарований російською делегацією у Стамбулі. Я нічого про неї не знаю,

– сказав Трамп.

Втім, раніше він заявляв, що 16 травня таки планує прибути до Стамбула, щоб зустрітися з Путіним – якщо той наважиться приїхати.

Україна так чи інакше муситиме зреагувати на зустріч у Стамбулі. І цілком логічно, якщо нашу делегацію представлятимуть посадовці відповідного рівня – заступники міністрів або представники профільних відомств,

– зазначила Андріана Кучер.

Вона додала, що партнери України наполягали: не варто ігнорувати цю зустріч, щоб Росія не використала це як доказ нібито небажання України домовлятися.



Схоже, що й американці не мають особливих очікувань. У неформальних розмовах наголошують: делегація з боку Росії – несерйозна. Це показує справжнє ставлення Кремля до переговорів,

– сказала Кучер.

Після зустрічі делегацій нижчого рівня, можливо, вже завтра відбудеться нова – між українською й американською сторонами, щоби зафіксувати відсутність результатів.

Стає очевидно: Росія не прагне дипломатії. Напередодні в Кремлі вже не приховували, що хочуть повернутися до протоколу 2022 року, який фактично передбачає капітуляцію України – неприйнятну для всіх учасників процесу,

– додала Кучер.

Попри це, Україна намагається отримати максимум від зустрічей у Туреччині. Президент Зеленський прибув до Анкари ще опівдні. Також тут перебувають міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров, представники розвідки та інші. Це підтверджує готовність України говорити на різних рівнях.

Які рішення можуть бути ухвалені в Туреччині

Зеленський заявив, що Україна підтримує зв'язок із США, і припустив, що американці також будуть у Туреччині на високому рівні.

"Про рівень російської делегації мені поки нічого не відомо. Але те, що ми бачимо, схоже на бутафорський рівень. Ми подумаємо, що робити після розмови з Ердоганом. Попереду кілька годин важливої розмови і важливих рішень. Маємо зрозуміти, хто в російській делегації, які вони мають повноваження, чи здатні щось вирішувати. Бо всім відомо, хто насправді ухвалює рішення в Росії", – сказав президент.

Україна готова, якщо переговори таки відбудуться, говорити про 30-денне припинення вогню – повне і безумовне – щоб дати шанс дипломатії. Також планується обговорення обміну полоненими за формулою "всіх на всіх".

В Анкарі чекають на пресконференцію Зеленського. Уже найближчим часом стане зрозуміло, якою буде реакція України на російську делегацію. Україна вкотре доводить, що не є і не була перешкодою для миру.

Це справді вирішальний тиждень для наших мирних зусиль. Ми наближаємося до межі, коли світ має посилити тиск на Росію, щоб зупинити війну. Агресор має зрозуміти наслідки своїх дій, особливо коли відверто зневажає мирні ініціативи. Приїзд президента США став би великим досягненням. Але для цього мають скластися відповідні умови,

– заявив Сибіга.

Напередодні він зустрівся в Туреччині з держсекретарем США Марко Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом – одним із співавторів законопроєкту про жорсткі санкції проти Росії, включно з вторинними митами для країн, які купуватимуть російські енергоносії.

У МЗС України кажуть: ці зустрічі – чіткий сигнал агресору, які питання стоять на порядку денному і в якому напрямку рухаються союзники, якщо Росія не сприйматиме дипломатичні зусилля всерйоз.

З кулуарних розмов можна почути: американці також не ставляться серйозно до російської делегації. Наші партнери навіть жартують, що не можуть вимовити прізвище самого Владіміра Мединського. Не знають, хто він, добре розуміють – його рівень не дозволяє вести серйозні перемовини,

– підсумувала Кучер.

Раніше Зеленський зазначив: ця делегація точно не здатна вирішити ключові питання мирного врегулювання. І, зрештою, остаточні рішення в Росії ухвалює лише одна людина.

Загалом Україну в Туреччині приймають тепло. Для Анкари це – дипломатична перемога. Вони готуються прийняти американську делегацію на високому рівні. Проте переговори ще не почались.