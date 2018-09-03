Деталі до смартфона Google Pixel 3 XL вже продають на eBay: фотодоказ

Незважаючи на те, що до офіційного релізу смартфона Google Pixel 3 XL залишається більше місяця, в інтернет-магазині eBay вже з’явилися акумулятори до майбутнього пристрою. Товар доступний ексклюзивно у одного продавця та реалізується за ціною 22 долари (близько) за штуку.

Про це повідомляє XDA.

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Наразі у продавця в наявності щонайменше три акумулятора для Google Pixel 3 XL. За його власною заявою, всі вони є справжніми, а їх ємність і ідентифікатор в точності збігається з ємністю батареї і назвою реального смартфона з бази даних FCC.

The Pixel 3 and Pixel 3 XL batteries are apparently up for sale on eBay.https://t.co/NkitVh5HjD



Model numbers via FCC filing.https://t.co/hv2RnE4NiG



h/t /u/cstark on Reddit pic.twitter.com/dhTGIDRCPU — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 2 вересня 2018 р.

Остаточно сумніви в автентичності реалізованих комплектуючих розвіює рейтинг торговця. Він має 98,7% позитивних відгуків на eBay і статус кращого продавця, який практично неможливо накрутити або підробити яким би то не було чином.



Акумулятор до Google Pixel 3 XL продають на eBay

Втім, яким би ексклюзивним товаром не був акумулятор ще неанонсованого Google Pixel 3 XL, його покупка має ще менше сенсу, ніж придбання прототипу самого смартфона. Навіть якщо батарея не належить до відбракованої партії, дуже необачно міняти оригінальний блок відразу після покупки пристрою.

Відзначимо, Google запланувала презентацію нового покоління смартфонів Pixel на 9 жовтня.

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