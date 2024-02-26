Не міг повірити, що Путін буде таким агресивним і дурним, – Камерон пригадав початок вторгнення

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон розповів, як він дізнався про початок повномасштабної війни. Політик був глибоко шокований вторгненням Росії, адже не очікував, що Путін піде на такий крок.

Девід Камерон пригадав, що напередодні 24 лютого 2022 року він читав про ймовірність вторгнення та про величезне нарощування російських військ на кордоні з Україною.

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Як Камерон не міг повірити у початок війни

Міністр закордонних справ Британії розповів, що був приголомшений початком повномасштабної війни. Камерон не міг повірити, що у 21 столітті Росія може спробувати вдертися та завоювати суверенну, незалежну державу-члена ООН.

Я просто не міг повірити, що Путін буде таким агресивним і настільки дурним, щоб спробувати вдертися на територію всієї країни. Але це те, що він зробив,

– розповів Девід Камерон.

Політик також зазначив, що на той момент він не був членом уряду. Проте він визнав, що саме британське правління відіграло важливу роль у мобілізації світової громадської думки, щоб заявити наскільки такий крок Путіна є неправильним.

Анексію Криму Камерон сприйняв як вторгнення

Девід Камерон також пригадав 2014 рік, коли Росія анексувала Крим. Камерон зазначив, що на той момент він був прем'єр-міністром, і люди навколо не до кінця розуміли, що відбувається.

І тоді було багато розчарування, бо занадто багато людей казали: а чи справді це вторгнення? Чи це непорозуміння через Майдан? Що відбувається? Для мене все було очевидно: це – вторгнення, тому ми повинні ефективно накласти санкції на Путіна,

– розповів він.

Камерон також додав, що вже тоді Британія почала підготовку українських військ – згодом усі зрозуміли надзвичайну важливість цього рішення.

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