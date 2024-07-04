Обмеження будуть більшими: як вимикатимуть світло в п'ятницю

У п'ятницю, 5 липня, графіки відключень світла будуть застосовувати впродовж всієї доби. У години найбільшого навантаження на енергосистему обсяг обмежень може бути більшим.

У ДТЕК попередили, що у п'ятницю світла може не бути й у світло-сірій зоні відключень. Це означає, що енергетики можуть застосувати додаткові обмеження.

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Як вимикатимуть світло 5 липня

У ДТЕК повідомили, що їм вже повідомили про ліміти.

За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби. Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: нагадуємо, що може застосовуватись світло-сіра зона відключень,

– повідомили в енергетичній компанії.

Коли ДТЕК попереджає про те, що може застосовуватися світло-сіра зона відключень, це означає, що Укренерго може застосувати додаткові обмеження. Зазвичай це пікові години, коли навантаження на енергосистему найбільше.

Згодом в Укренерго опублікувало конкретні години, коли енергетики будуть застосовувати додаткові черги відключень.

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У які години відключень може бути більше

В Укренерго повідомили, що від 03:00 ранку і аж до 23:00 будуть задіяні 3 черги відключень.

З 00:00 до 03:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин – три черги,

– написали в Укренерго.

Живлення об'єктів критичної інфраструктури обмежувати не будуть.

У четвер 4 липня обленерго застосовували дві черги графіків погодинних відключень до 13:00. А вже з 13:00 до 23:00 діють три черги відключень.

Актуальні графіки відключень світла у вашій домівці ви можете дізнатися тут або на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.